Большой церковный праздник 28 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Сегодня православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. И хотя смерть кажется нам трагичным событием, для христиан это радостный праздник, ведь Богородица попала в рай, где нет страданий и тягот земной жизни. Успение празднуется на украинских землях с давних времён. Дату 28 августа наши предки отмечали как конец лета и начало "бабьего лета". В этот день устраивали проводы лета: ели сезонные фрукты и ягоды, в последний раз купались в реке и загорали.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Крестьяне 28 августа весь день трудились в полях и огородах, чтобы закончить все дела. Вечером после работы всем селом устраивали пир. На ужин ставили много мясных и рыбных блюд, ведь сегодня уже закончился Успенский пост и можно есть что угодно. Молодежь общалась друг с другом, поскольку наступала пора свадеб и нужно было искать пару.

На Успение издавна было принято солить огурцы. В древности маринованные огурцы готовили в больших бочках. Консервация сегодня получается очень вкусной и хрустящей.

Что нельзя делать 28 августа

В этот день запрещено перекапывать, рыхлить землю, втыкать в неё палки и плеваться на почву.

День считается травматичным для ног, поэтому сегодня нельзя бегать и носить каблуки.

Женщинам нельзя спорить и ругаться со свекровью, иначе отношения навсегда испортятся.

Не стоит заниматься стиркой и уборкой в этот праздничный день.

Приметы погоды 28 августа

Увидеть ежа днем — к теплой и ясной погоде.

Если еж роет землю, то скоро пойдет дождь.

Если паутины много, то зима будет суровой.

Радуга в этот день — к теплой осени и поздней зиме.

Если вечером появился густой туман, то скоро пойдут дожди.

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