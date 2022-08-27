Церковный праздник 27 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Сегодня церковь отмечает праздник в честь библейского пророка Михея. В этот день заканчивается Успенский пост, после чего разрешается употребление мяса, яиц и молочных продуктов. Также после окончания поста можно играть свадьбы, поэтому в давние времена юноши старались найти себе возлюбленную к этой дате и позвать её замуж. Очень часто 27 августа дует сильный ветер и начинают опадать листья. Наши предки к этой дате впервые доставали теплую одежду. К Михеевому дню старались закончить все работы на огороде, а если кто-то не успевал, то ему помогали всем селом. Но если человек не помогал другим, то и ему потом никто не помогал.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В этот день в Киевской Руси почитали каменщиков — людей, которые строили печи, колодцы и дома. Им дарили подарки и выражали благодарность.

Что нельзя делать 27 августа

Нельзя кричать и повышать голос на родных, особенно на пожилых людей. Иначе у такого человека будет трудная и несчастливая старость.

Этот день лучше провести в тишине. Не стоит петь песни, громко разговаривать и шуметь.

Наши предки считали, что в этот день нельзя есть хлеб и любые блюда из теста, иначе будут денежные убытки.

Нельзя надевать старую, грязную и порванную одежду сегодня.

Приметы погоды 27 августа

Если день безветренный, то осень будет сухой.

Если журавли уже улетели в теплые края, то морозы начнутся в октябре, а если ещё не улетели, то похолодает только в ноябре.

Сильный ветер дует — к дождливому сентябрю.

Если небо на рассвете красное, то днем будет сильный ветер.

Если день выпадает на новолуние, то погода скоро кардинально изменится.

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