Церковный праздник 27 июля: вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
27 июля православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона – одного из самых почитаемых святых. Он известен как покровитель воинов, врачей, бедных и нуждающихся. История жизни святого Пантелеймона – пример безграничной веры, самопожертвования и любви к ближнему. Что нельзя делать в этот церковный праздник и какие запреты следует соблюдать.
Церковный праздник 20 июля – День святого Пантелеймона
Пантелеймон родился в Никодимии и учился в языческой школе, однако позже принял христианство и посвятил свою жизнь служению людям. По преданию, его первым чудом стало воскресение ребенка, которого укусила змея. Его молитва не только вернула мальчика к жизни, но и уничтожила ядовитое животное. После этого Пантелеймон исцелял больных, помогал бедным и христианским узникам, за что подвергся преследованиям со стороны власти. За отказ предать веру и служить языческим богам он был казнен, однако его мученическая смерть лишь укрепила веру людей.
В Киевской Руси святой Пантелеймон почитался с 12 века. Известно, что у князя Изяслава был шлем с его изображением. Часть крови святого, хранящаяся в монастыре в Мадриде, ежегодно 27 июля становится редкой. Это считается чудом в христианском мире.
Этот день в церковном календаре имеет особую силу, и верующие соблюдают ряд запретов:
Также в этот день следует воздержаться от сквернословия, ссор и категорически запрещено работать в поле.
В этот день именины отмечают: Пантелеймон, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Герман, Эммануил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о религиозном календаре на июль 2025 года, который показывает все церковные праздники этого месяца.
Также "Комментарии" писали о том, как умерли ученики Иисуса Христа.