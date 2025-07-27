Церковный праздник 27 июля: вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

27 июля православные христиане отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона – одного из самых почитаемых святых. Он известен как покровитель воинов, врачей, бедных и нуждающихся. История жизни святого Пантелеймона – пример безграничной веры, самопожертвования и любви к ближнему. Что нельзя делать в этот церковный праздник и какие запреты следует соблюдать.

Церковный праздник 20 июля – День святого Пантелеймона

Церковный праздник 27 июля

Пантелеймон родился в Никодимии и учился в языческой школе, однако позже принял христианство и посвятил свою жизнь служению людям. По преданию, его первым чудом стало воскресение ребенка, которого укусила змея. Его молитва не только вернула мальчика к жизни, но и уничтожила ядовитое животное. После этого Пантелеймон исцелял больных, помогал бедным и христианским узникам, за что подвергся преследованиям со стороны власти. За отказ предать веру и служить языческим богам он был казнен, однако его мученическая смерть лишь укрепила веру людей.

В Киевской Руси святой Пантелеймон почитался с 12 века. Известно, что у князя Изяслава был шлем с его изображением. Часть крови святого, хранящаяся в монастыре в Мадриде, ежегодно 27 июля становится редкой. Это считается чудом в христианском мире.

Что нельзя делать 27 июля: запреты в этот день

Этот день в церковном календаре имеет особую силу, и верующие соблюдают ряд запретов:

— Нельзя выбрасывать остатки пищи – их лучше отдать животным.

— Избегайте резких жизненных решений – не увольняйтесь с работы, не начинайте новое дело.

— Запрещенные ссоры, оскорбления и сплетни – день должен пройти в покое.

— Не занимайтесь рукоделием, ремонтом или творчеством – приметы свидетельствуют, что эти дела не принесут результата.

— Всегда помогайте просящим – отказ в помощи считается грехом.

Также в этот день следует воздержаться от сквернословия, ссор и категорически запрещено работать в поле.

Кто празднует именины 27 июля

В этот день именины отмечают: Пантелеймон, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Герман, Эммануил.

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