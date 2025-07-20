Церковный праздник 20 июля: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

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Slava Kot
20 июля православная церковь чтит память одного из самых могущественных ветхозаветных пророков – Илии. Этот праздник, известный также как День пророка Илии или Ильин день, имеет глубокие духовные корни, объединяющие библейские истории с народными традициями. Почему в этот день нельзя купаться, ссориться и работать на земле.
Церковный праздник 20 июля – День пророка Илии
Пророк Илия жил в 9 веке до н. э. на территории современной Палестины, в городе Фесвия. Его имя означает "сила Божья", благодаря которой Илия совершал многочисленные чудеса. Среди них перечисляют воскресение умершего ребенка, лечение больных и контроль над стихиями.
Его служение пришлось на времена, когда израильский царь Ахав и его жена Иезавель вводили идолопоклонство и преследовали верующих. Илия, рискуя жизнью, открыто выступал против царской власти, призывая народ к покаянию.
Согласно Библии, за грехи царя и народа Илия предсказал трехлетнюю засуху. Сам пророк в это время жил у ручья, питаясь тем, что приносили вороны. Затем он поселился в доме бедной вдовы в Сарепте. Она поделилась с ним последним куском хлеба, и за это Господь благословил ее семью, у которой запасы муки и масла не иссякали до самого конца засухи. Когда сын женщины умер, Илия вернул его к жизни.
Пророк Илия единственный из ветхозаветных праведников, кто не умер, а был взят на небо живым в огненной колеснице. Именно поэтому его особенно почитают в христианстве как символ веры, мужества и силы Божьей.
Несмотря на торжество праздника, этот день связан с рядом строгих запретов, соблюдаемых верующими.
В этот день именины празднуют владельцы имен, связанных с христианскими святыми: Илья, Георгий, Иван, Константин, Александр, Николай, Сергей, Тихон, Федор, Алексей, Ефим, Афанасий и Петр.
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