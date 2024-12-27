Буданова заметили в киевской синагоге: что он там делал (фото)

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман 26 декабря пригласил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в центральную синагогу Украины и Киева отпраздновать Хануку. Компанию разведчику составили посол Израиля в Украине Михаэль Бродский и мэр Киева Виталий Кличко. Асман добавил, что на мероприятии во второй день Хануки (она началась 25 декабря) присутствовали послы разных стран, военные, общественные деятели и "многие другие гости".

Кирилл Буданов в 2024 году уже дважды отпраздновал Хануку, в том числе 26 декабря - в центральной синагоге Украины в компании Виталия Кличко. Фото: ГУР МО Украины

Раввин пояснил, что церемония состоялась в рамках ежегодного ханукального вечера, который в этом году получил название "Свет надежды". Этот свет, убежден он, станет символом общей веры украинцев в победу добра над злом.

"Имел честь зажечь вторую Ханукальную свечу вместе с Героем Украины генерал-лейтенантом Кириллом Будановым, мэром Киева Виталием Кличко и послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским. Вместе мы создали атмосферу единства и поддержки, которая так важна в это непростое время", — написал Асман.

Это уже вторая в декабре ханукальная церемония, в которой принял участие Буданов. Израильский военный обозреватель Игаль Левин 25 декабря написал, что глава украинской военнойразведки в первый день Хануки зажег первую свечу праздника на особенной "ГУРовской ханукие".

"Эта ханукия сделана из обломков ракет и дронов, которые били по Украине (в том числе и по еврейской школе в Киеве), но были сбиты. Это символ превращения тьмы в свет, разрушения — в жизнь, а боли — в искусство. Ханука — это праздник света, символ победы добра над злом и свободы над угнетением", — пояснил Левин.

Журналист добавил, что таким образом украинская еврейская община в очередной раз напоминает всему миру, что "храбрые украинцы — это сторона добра и народ света".





Ханука — важный иудейский праздник, он считается праздником чудес и света (кстати, с наступлением Хануки в 2024 году в Украине прекратились аварийные отключения света). Ханука длится восемь дней, в каждый из них принято зажигать свечи на ритуальном светильнике — Ханукие. Согласно указу президента Украины №303/2020, Ханука является государственным праздником в Украине.