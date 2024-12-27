В Украине в нескольких областях отменили отключение электроэнергии

"Укрэнерго" упразднило графики отключений электроэнергии в нескольких западных областях Украины на 27 декабря. В частности, изменения коснулись Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Одесской областей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные облэнерго.

Отключение света. Фото: УНИАН

В частности, графики отключений были отменены в нескольких регионах. К примеру, во Львовской области больше не действуют плановые отключения электричества. Также были упразднены отключения в Ивано-Франковской области.

"Изменения в ГБО на сегодняшний день к отдельному указанию", – говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".

В Волынской области уменьшен объем ограничений на 27 декабря.

"НЭК "Укрэнерго" отменило отключение для всех очередей с 08:00 до получения дальнейших распоряжений", – сообщили в "Волыньоблэнерго".

Бездействуют графики и в Закарпатской области, а также в Одесской.

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что 27 декабря планируется действовать ограничение электроснабжения, но они будут минимальными. Для бытовых потребителей отключения будут производиться за полочереди с 08:00 до 17:00, а для промышленных объектов и бизнеса – введены ограничения мощности в этот же период.

Компания пояснила, что ограничения стали следствием повреждений энергетических объектов из-за массированной атаки россиян 25 декабря. Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов. Также "Укрэнерго" предупредило, что время и объем ограничений может изменяться в течение дня.

Напомним, что 25 декабря российские войска нанесли уже 13-й массированный удар по украинским энергетическим объектам с начала года, что привело к введению сначала аварийных, а затем плановых графиков отключений электроэнергии по стране.

Портал "Комментарии" ранее писал, что украинцев могут ожидать отключения электроэнергии даже в случае отсутствия обстрелов.