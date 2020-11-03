Антисемитский скандал: американца осудили за костюм хасида на Хэллоуин

Без курьезов на Хэллоуин не обошлось. В соцсетях осудили афроамериканца, который, видимо, выбрал не подходящий костюм.

Фото Facebook: Stop Antisemitism

Организация по борьбе с антисемитизмом Stop Antisemitism осудила парня за то, что он переоделся хасидом в прошедшую субботу для празднования Хэллоуина.

"Чувствую себя непобедимым... #мирнаш" — прокомментировал свой пост парень.

Считается, что данная фраза это отсылка к антисемитской теории заговора.

На фото, которое молодой человек успел опубликовать в сети Instagram, он предстал публике в черном деловом костюме с белой рубашкой, на руках красовались украшения, а на голове были заметны два самых известных хасидских атрибута – характерная шляпа и длинные локоны.

"Когда разделение между черными и еврейскими общинами в Нью-Йорке достигло максимума, этот отвратительный фанатик решил нарядиться ортодоксальным евреем на Хэллоуин и утверждает, что он непобедим" — сообщается в посте Stop Antisemitism в Facebook.

В комментариях под постом пользователи разделились в своих мнениях: одни осудили его за наряд, а другие не нашли в этом фото скрытых смыслов, ссылаясь на празднование Хэллоуина.





Неизвестно, что думает сам виновник шумихи, но на данный момент страничка в Instagram парня закрыта.

"Комментарии" ранее сообщали, сколько времени люди тратят на соцсети.





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