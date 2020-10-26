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Шокирующие цифры: сколько времени люди тратят на соцсети

У 53% населения планеты есть профили в соцсетях

сегодня, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий

То, что люди в современном мире стали зависимы от социальных сетей — известный факт. Многие даже не задумываются о том, сколько времени тратится на общение, ленту новостей, просмотр фотографий в Instagram или Facebook. Но эксперты из международного агентства We Are Social провели интересное исследование и предоставили шокирующие цифры.

Шокирующие цифры: сколько времени люди тратят на соцсети

В ходе анализа специалисты выяснили, что у половины населения планеты (53%) есть профили в социальных сетях и с каждым днем активных пользователей становится все больше. Согласно данным, каждый месяц социальными сетями пользуются 4 миллиарда человек. Только за этот год свои профили создали около 450 млн новых юзеров. 

И больше всего растет количество Instagram-пользователей, за последние несколько месяцев их аудитория увеличилась на 76 млн человек. 

Представители организации предполагают, что такой высокий рост пользователей связан с пандемией коронавирусной инфекцией, ведь люди начали переходить на общение в онлайн режиме.

Эксперты также выяснили, что ежедневно к различным социальным сетям прибавляется около 2 млн человек, это примерно 14 пользователей в секунду. 

Так, сколько же люди тратят на "залипание в соцсетях"? Согласно данным, то не менее 2,5 часа в день, а если подсчитать глобально, что все пользователи потратили на это 10 миллиардов часов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о каких вещах счастливые пары не рассказывают в соцсетях.


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