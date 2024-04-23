Вулкан ежедневно выбрасывает золота на четверть миллиона: где он расположен

Самый южный действующий вулкан Эребус, расположенный в Антарктиде, ежедневно выбрасывает в воздух 80 граммов золота, что соответствует 250 тыс. гривен. Несмотря на такой подарок природы, золото остается недоступным.



Вулкан Эребус в Антарктиде выбрасывает в воздух золото. Фото из открытых источников

Деньги не растут на деревьях, однако в Антарктиде они буквально летают в воздухе. В 1990-х годах геологи исследуя гору Эребус заметили, что кроме газов и водяных паров, вулкан выбрасывает в воздух крохотные частицы золота диаметром от 0,1 до 20 микрометров. По их подсчетам, из вулкана в воздух попадает около 80 граммов золота в день.

Однако частицы слишком малы и очень рассеяны, чтобы их можно было собрать и получить прибыль. Золотая пыль из Эребуса путешествует так далеко, что исследователи, изучавшие Антарктиду, обнаружили следы золота в воздухе на расстоянии до 1000 километров от вулкана.

Вулкан Эребус – самый южный действующий вулкан на Земле, который расположен на острове Росса. Высота вулкана 3794 метра. Гору Эребус открыла британская экспедиция полярных исследователей, прибывших в Антарктиду в 1841 году на кораблях "Эребус" и "Террор". Именно в честь первого корабля свое название получил вулкан, который в свою очередь был назван в честь греческого бога тьмы Эреба.

В 1908 году впервые на вершину Эребуса, а точнее к краю кратера поднялись шесть членов экспедиции Эрнеста Шеклтона, пытавшихся покорить Южный полюс. Однако вулкан Эребус наиболее известен катастрофой 1979 года, в которой погибли 257 человек. Тогда рейс 901 авиакомпании Air New Zealand врезался в склон вулкана. Вероятной причиной аварии стало то, что покрытый снегом вулкан ухудшил видимость на фоне белого ландшафта и облачного неба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео последних секунд туристов перед извержением вулкана.

Также "Комментарии" писали об охотнике за сокровищами, который нашел самый большой самородок золота в Англии.