Всемирный экономический форум назвал ТОП-10 рисков человечества

В ТОП 10 рисков, которые предстанут перед человечеством в двухлетней перспективе, в частности, вошли:

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Кризис стоимости жизни; Стихийные бедствия и экстремальные погодные явления; Геоэкономическое противостояние; Неспособность смягчить изменение климата; Разрыв социальной сплоченности и поляризация общества; Масштабные экологические действия; Неспособность адаптироваться к изменению климата; Широко распространена киберпреступность и кибербезопасность; Кризисы природных ресурсов; Масштабная вынужденная миграция.



В отчете Всемирного экономического форума отмечается, что пандемия была быстро прервана вспышкой войны в Украине, положив начало новой серии кризисов, связанных с дефицитом пищи и энергии, вызывая проблемы, которые десятилетиями мир пытался решить.





"Кризис стоимости жизни" считается самым серьезным риском для мира в следующие два года, в то же время "Потеря биоразнообразия и коллапс экосистемы" рассматривается как один из наиболее быстро ухудшающихся глобальных рисков в течение следующего десятилетия.





Правительства и центральные банки могут столкнуться с сильным инфляционным давлением в течение следующих двух лет, а также намечены риски снижения перспектив экономического развития. Острее всего это давление почувствуют "наиболее уязвимые и без того хрупкие слои общества". Это будет способствовать росту бедности, голода, насилию, протестам, политической нестабильности и даже распаду государств, говорится в Отчете.





“Экономическое давление также разрушит достижения домохозяйств со средним уровнем дохода, вызывая недовольство, политическую поляризацию и призывы к усилению социальной защиты в странах мира. Правительства будут и дальше сталкиваться с опасными проблемами, балансируя между защитой широких слоев своих граждан от затяжного кризиса стоимости жизни и погашением долга, расходами на обслуживание”, — отмечают авторы Отчета.





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