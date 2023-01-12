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Всемирный экономический форум назвал ТОП-10 рисков человечества

Всемирный экономический форум назвал самые большие глобальные риски, с которыми столкнется человечество к 2025-му

сегодня, 12:05
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Автор:

Давиденко Евгения

В ТОП 10 рисков, которые предстанут перед человечеством в двухлетней перспективе, в частности, вошли:

Всемирный экономический форум назвал ТОП-10 рисков человечества

Фото: https://pixabay.com/


  1. Кризис стоимости жизни;

  2. Стихийные бедствия и экстремальные погодные явления;

  3. Геоэкономическое противостояние;

  4. Неспособность смягчить изменение климата;

  5. Разрыв социальной сплоченности и поляризация общества;

  6. Масштабные экологические действия;

  7. Неспособность адаптироваться к изменению климата;

  8. Широко распространена киберпреступность и кибербезопасность;

  9. Кризисы природных ресурсов;

  10. Масштабная вынужденная миграция.


В отчете Всемирного экономического форума отмечается, что пандемия была быстро прервана вспышкой войны в Украине, положив начало новой серии кризисов, связанных с дефицитом пищи и энергии, вызывая проблемы, которые десятилетиями мир пытался решить.


"Кризис стоимости жизни" считается самым серьезным риском для мира в следующие два года, в то же время "Потеря биоразнообразия и коллапс экосистемы" рассматривается как один из наиболее быстро ухудшающихся глобальных рисков в течение следующего десятилетия.


Правительства и центральные банки могут столкнуться с сильным инфляционным давлением в течение следующих двух лет, а также намечены риски снижения перспектив экономического развития. Острее всего это давление почувствуют "наиболее уязвимые и без того хрупкие слои общества". Это будет способствовать росту бедности, голода, насилию, протестам, политической нестабильности и даже распаду государств, говорится в Отчете.


“Экономическое давление также разрушит достижения домохозяйств со средним уровнем дохода, вызывая недовольство, политическую поляризацию и призывы к усилению социальной защиты в странах мира. Правительства будут и дальше сталкиваться с опасными проблемами, балансируя между защитой широких слоев своих граждан от затяжного кризиса стоимости жизни и погашением долга, расходами на обслуживание”, — отмечают авторы Отчета.


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Источник: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf?fbclid=IwAR3KbV8aeD_NTu21YcpzNLUo9c2IZHMG8NiYV2bJ74Rf4kUqbziSFoGv3QQ
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