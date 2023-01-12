Названа самая умная порода собак в мире. Кто попал в топ 3

Благодаря набору специализированных тестов smartDOG, ученые определили явного победителя с точки зрения интеллекта и познания. Самой умной породой оказалась бельгийская овчарка малинуа. После этой породы шел бордер-колли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.

Ученые назвали самого умного пса в мире. Фото из открытых источников

Авторы исследования из Университета Хельсинки считают сложной задачей оценить интеллект собаки, поскольку существуют различные типы интеллекта. Для своего эксперимента ученые решили сосредоточиться на когнитивных функциях животных, то есть отвечающих за познания и изучения. Для исследования использовали более 1000 собак, представивших 13 разных пород.

Тест smartDOG проверил, как собаки могут решать определенные проблемы и строить соответствующие стратегии.

"Испытания показали, что большинство пород имеют сильные и слабые стороны", – говорит автор исследования и докторант Саара Джунттила.

Исследователи утверждают, что лабрадор-ретривер хорошо читает жесты человека, но не может решать пространственные задачи. Бельгийская овчарка – отличный сторожевой пес.

Несмотря на то, что есть слабые и сильные стороны, у одной породы были хорошие результаты почти во всех тестах. По результатам исследований самой умной породой собак оказалась бельгийская овчарка малинуа, набравшая 35 из возможных 39 баллов .

Топ-3 самых умных пород собак выглядит так:

Бельгийская овчарка малинуа – 39 баллов;

Бордер-колли – 26;

Ховаварт – 25.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали несколько баз с геномами людей и заключили из какой современной страны происходят люди.

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