В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в четырех областях Украины

По расчетам ученых произошедшее в Румынии землетрясение могли ощутить жители сразу четырех регионов Украины, а именно Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Украине почувствовали землетрясение, которое произошло в Румынии

Отмечается, что данное явление не несет угрозы для населения. Об этом сообщается на официальном сайте Главного центра специального контроля.

Так, землетрясение магнитудой в 5,4 баллов по шкале Рихтера было зафиксировано сегодня, 3 ноября, в 6.50 по киевскому времени на территории Румынии.

Источник землетрясения находится на глубине около 146 километров в районе гор Вранча, что в 125 километрах от границы с Украиной. По принятой международной классификации данное землетрясение относится к ощутимым и его могли почувствовать жители четырех украинских областей.

Также отмечается, что последние мощные землетрясения с территории Румынии были зафиксированы 16 июля и 18 сентября 2022 с магнитудами 4,1 и 4,0 по шкале Рихтера соответственно.

Для справки: Землетрясение — это подземные толчки и колебания земной поверхности, которые отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно фиксируется более миллиона землетрясений.

На сегодняшний день истинная первопричина этого явления не совсем понятна. Принято считать, что землетрясения вызывают глобальные тектонические и геологические процессы (силы).

Колебания от землетрясений передаются в виде сейсмических волн, которые изучает наука сейсмология.

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