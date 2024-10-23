В Донецкой области пробуривают скважины, чтобы люди имели доступ к питьевой воде

Две новые скважины в Краматорске — таковы первые результаты сотрудничества с фондом "Милосердие и здоровье". Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует портал "Комментарии".

Оборудование скважин в Краматорске. Фото: Донецкая ОВА

"Недавно фонд согласился помочь нам решить проблему с водоснабжением в Донецкой области. 2 скважины – это только первый шаг. Фонд планирует пробурить еще 3 скважины в Краматорске и продолжить работу в других городах области. Искренне благодарен благотворителям за оперативное редактирование на проблемы нашей области", – отметил Филашкин.

Вода в скважине будет проходить несколько этапов фильтрации, что позволит людям использовать ее в быту.

"Наша миссия в Донецкой области – чтобы люди могли, в условиях отсутствия света и централизованного водоснабжения, брать воду в определенных местах. Как техническую, так и питьевую", — рассказал представитель фонда Николай Лебедь.

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"Не пренебрегайте собственной жизнью! Остаться в громаде очень опасно! Эвакуируйтесь как можно скорее", – отмечают в общине. Напомним, что в Покровской громаде продолжается эвакуация гражданского населения. Из-за усложнения ситуации безопасности станцией отправления является Павлоград. Для регистрации на поезд нужно оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской ГВА по номеру: 0-800-300-101.