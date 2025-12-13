Умом мало чем отличается от древних людей: как орангутан сам себя лечил и что это значит для нас

В глубине тропического леса на Суматре произошел случай, который для многих звучит как рассказ из научно-фантастического романа, но это реальные факты, задокументированные учеными . Исследователи из Института тропической экологии заметили, как самец суматранского орангутанга по имени Ракус не просто беспокоился о своей ране на лице – он лечил его самостоятельно, используя растение с целебными свойствами . Об этом сообщает издание "Nature".

Ученые впервые зафиксировали, как орангутан использовал растение как перевязку

После того как Ракус получил открытую рану (вероятно, во время борьбы с другим самцом), не прошло и нескольких дней, как он начал избирательно отрывать листья лианы Fibraurea tinctoria , знакомую местным народам как акар кунинг . Эта лиана в традиционной медицине региона используется для лечения дизентерии, малярии и даже диабета — и не по случайности: в ней содержатся противобактериальные, противовоспалительные, антиоксидантные и другие биологически активные соединения .

Что сделал Ракус – это настоящий "естественный хирург": он жевал листья, наносил сок прямо на свою рану, а затем покрывал ее жеванной зеленью как перевязочным материалом . Эта процедура повторялась несколько раз в течение одного сеанса, а на следующий день он снова ел и прикладывал листья. Результат поражает: рана полностью зажила за несколько недель, и практически не осталось следа .

Это явление – первое систематическое наблюдение активного лечения ран с помощью растения у диких животных . До этого подобное документировали только у шимпанзе, которые используют другие растения для борьбы с паразитами или симптомами болезней. Но поведение Ракуса уникально тем, что речь идет о целенаправленном применении сока растения именно для наружного лечения раны.

Что еще интереснее – Fibraurea tinctoria содержит алкалоиды протоберберина и фуранодитерпеноиды , которые в лабораторных исследованиях показали антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства . Иными словами, растение действительно обладает свойствами, которые могут облегчать боль, останавливать инфекцию и способствовать заживлению – и Ракус, похоже, это интуитивно почувствовал.

Ученые подчеркивают, что такое поведение можно рассматривать как форму естественного самолечения – не просто инстинкт, а выбор, ведущий к улучшению состояния . Это открывает новое понимание не только об орангутанах, но и об истоках медицинского познания вообще : возможно, наши предки тоже наблюдали за поведением животных, прежде чем начали создавать собственные средства для лечения ран.

В более широком контексте подобные случаи показывают, что природа сама по себе является огромной лабораторией с рецептами для здоровья, которые мы только начинаем расшифровывать. И если обезьяны могут интуитивно применять эти знания, то человеческое понимание и современная медицина могут только выиграть, переняв и усовершенствовав эти естественные подходы.

