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Сколько человек будет на Земле: два сценария для человечества

Ученые создали две модели, предусмотревшие население планеты к 2100 году

28 апреля 2023, 18:45
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Автор:

Slava Kot

Ученые из Earth4All составили две модели развития человечества и спрогнозировали его численность на 2050 и 2100 год. По этим моделям население Земли в конце текущего века будет меньше, чем сейчас. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Earth4All.

Сколько человек будет на Земле: два сценария для человечества

Сколько человек будет на Земле к 2100 году. Фото из открытых источников

Осенью 2022 года человечество пересекло отметку в восемь миллиардов человек и продолжает увеличиваться. Специалисты до сих пор спорят, где находится верхний предел численности населения. По данным ВОЗ, в 2080 году на Земле будет 10,4 миллиарда человек, и такой показатель сохранится до начала следующего столетия.


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Однако последний отчет ученых по инициативе Earth4All, созданный по заказу Global Challenges Foundation, приводит к другим выводам. Ученые создали две модели развития человечества. По первой, что имеет название "Слишком мало, слишком поздно", исследователи предусмотрели нынешнее развитие человечества, которое продолжило свое экономическое развитие так же как в последние 50 лет. По этой версии многие страны мира выйдут из предела крайней бедности. Таким образом, пик населения будет наблюдаться в 2050 году на уровне 8,6 млрд человек, а затем снизится до семи к 2100 году.

Второй сценарий получил название "Гигантский скачок". В нем ученые представили изменение человеческой модели, когда значительные инвестиции будут идти на преодоление бедности, образование, здравоохранение, а также борьбу с изменением климата, пищевую политику и энергетическую безопасность. Таким образом, максимальная численность человеческой популяции наблюдалась бы в 2040 году на уровне 8,5 млрд человек, а к концу века снизилась до шести миллиардов.

Ниже приведены несколько возможных прогнозов численности человечества к 2100 году, в том числе представлены две модели от Earth4All и ВОЗ.

Сколько человек будет на Земле: два сценария для человечества - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай больше не первый: названа страна с наибольшим количеством населения.

Также "Комментарии" писали о грядущем кризисе из-за недостаточного количества людей на планете.



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Источник: https://earth4all.life/wp-content/uploads/2023/04/E4A_People-and-Planet_Report.pdf
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