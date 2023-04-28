Сколько человек будет на Земле: два сценария для человечества

Ученые из Earth4All составили две модели развития человечества и спрогнозировали его численность на 2050 и 2100 год. По этим моделям население Земли в конце текущего века будет меньше, чем сейчас. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Earth4All.

Сколько человек будет на Земле к 2100 году. Фото из открытых источников

Осенью 2022 года человечество пересекло отметку в восемь миллиардов человек и продолжает увеличиваться. Специалисты до сих пор спорят, где находится верхний предел численности населения. По данным ВОЗ, в 2080 году на Земле будет 10,4 миллиарда человек, и такой показатель сохранится до начала следующего столетия.

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Однако последний отчет ученых по инициативе Earth4All, созданный по заказу Global Challenges Foundation, приводит к другим выводам. Ученые создали две модели развития человечества. По первой, что имеет название "Слишком мало, слишком поздно", исследователи предусмотрели нынешнее развитие человечества, которое продолжило свое экономическое развитие так же как в последние 50 лет. По этой версии многие страны мира выйдут из предела крайней бедности. Таким образом, пик населения будет наблюдаться в 2050 году на уровне 8,6 млрд человек, а затем снизится до семи к 2100 году.

Второй сценарий получил название "Гигантский скачок". В нем ученые представили изменение человеческой модели, когда значительные инвестиции будут идти на преодоление бедности, образование, здравоохранение, а также борьбу с изменением климата, пищевую политику и энергетическую безопасность. Таким образом, максимальная численность человеческой популяции наблюдалась бы в 2040 году на уровне 8,5 млрд человек, а к концу века снизилась до шести миллиардов.

Ниже приведены несколько возможных прогнозов численности человечества к 2100 году, в том числе представлены две модели от Earth4All и ВОЗ.





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