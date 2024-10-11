Руководитель Национального природного парка на Буковине получил взятку в 65 тысяч долларов

Сотрудники ГБР задержали руководителя Национального природного парка "Хотинский" в Черновицкой области, который требовал и получил взятки у предпринимателя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Отмечается, что бизнесмен обратился к должностному лицу для оформления долгосрочной аренды земельных участков на территории Нацпарка для обустройства базы отдыха. Чиновник заявил ему, что подпишет договоры аренды за 65 тысяч долларов США. Коммерсант решил не платить дань и обратился в полицию.

9 октября 2024 года правоохранители задержали директора Нацпарка "на горячем" при получении 65 тыс. долларов США после подписания арендных документов.

Чиновнику сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженным с вымогательством, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура Черновицкой областной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Хмельницкой ОВА собрали совещание по произволу в ВВК и МСЭК

Вопрос о работе военно-врачебных комиссий, функционировании МСЭК, вопросов мобилизации и бронирования был рассмотрен вчера на совещании под руководством начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергеем Тюриным.

Участие в ней приняли заместители начальника ОВА и руководители структурных подразделений, руководство Главного управления Национальной Полиции, Службы Безопасности Украины, ТЦК и СП. Открывая заседание, глава области напомнил, что еще в январе провел ряд совещаний, в том числе с привлечением правоохранителей, относительно надлежащей организации работы ВВК и МСЭК, где отметил недопустимость каких-либо злоупотреблений, в том числе и коррупционных. Следовательно, ряд проверок, которые введены в области, должны выявить и наказать всех виновных.