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Польские инвесторы смогут покупать муниципальные облигации в Украине напрямую: что это даст

29 декабря Национальный депозитарий Украины и Центральный депозитарий Польши заключили соответствующий договор.

сегодня, 12:35
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Автор:

Давиденко Евгения

На основании Договора устанавливаются корреспондентские отношения между депозитариями – НДУ и KDPW для проведения сделок "Поставка ценных бумаг без оплаты". Это позволит проведение трансграничных переводов украинских муниципальных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины.

Польские инвесторы смогут покупать муниципальные облигации в Украине напрямую: что это даст

Фото: https://pixabay.com/


Согласно сообщению, KDPW будет обеспечивать учет таких украинских ценных бумаг в депозитарной системе Польши.


В НДУ напомнили, что муниципальными облигациями называют ценные бумаги, выпускаемые местными властями. Средства от размещения долговых инструментов можно направлять в бюджеты развития местных советов и использовать для создания, прироста или обновления стратегических объектов долговременного пользования или объектов, обеспечивающих выполнение задач городских советов. Такие инвестиции рассматриваются как один из источников финансирования восстановления разрушенной войной инфраструктуры.


Сегодня в Украине находятся в обращении выпуски Киевского, Харьковского и Львовского городских советов. Их общая номинальная стоимость – более 3,1 миллиарда гривен, отметили в НДУ.


Президент KDPW, Центрального депозитария Польши, Мацей Трибуховский подчеркнул, что заключенное между центральными депозитариями Польши и Украины соглашение "открывает путь для украинских органов местного самоуправления к выпуску муниципальных облигаций на международных рынках".


 Ранее "Комментарии" спрашивали экспертов о том, что должно делать правительство, чтобы привлечь инвесторов, не дожидаясь окончания войны. Прежде всего – разработать механизм страхования военных рисков, убежден финансовый эксперт Ярослав Жалило. Бизнес-аналитик Сергей Гарбар говорит, что государство могло бы привлечь заявленными крупными инфраструктурными проектами и проведенными прозрачными международными конкурсами на их реализацию после войны. Это, в частности, крупные платные автобаны, скоростное железнодорожное сообщение с соседними странами Европейского Союза, частные операторы железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок.





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Источник: https://www.csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12073%3A2022-12-29-14-01-57&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ua
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