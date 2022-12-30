Польские инвесторы смогут покупать муниципальные облигации в Украине напрямую: что это даст

На основании Договора устанавливаются корреспондентские отношения между депозитариями – НДУ и KDPW для проведения сделок "Поставка ценных бумаг без оплаты". Это позволит проведение трансграничных переводов украинских муниципальных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины.

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Согласно сообщению, KDPW будет обеспечивать учет таких украинских ценных бумаг в депозитарной системе Польши.





В НДУ напомнили, что муниципальными облигациями называют ценные бумаги, выпускаемые местными властями. Средства от размещения долговых инструментов можно направлять в бюджеты развития местных советов и использовать для создания, прироста или обновления стратегических объектов долговременного пользования или объектов, обеспечивающих выполнение задач городских советов. Такие инвестиции рассматриваются как один из источников финансирования восстановления разрушенной войной инфраструктуры.





Сегодня в Украине находятся в обращении выпуски Киевского, Харьковского и Львовского городских советов. Их общая номинальная стоимость – более 3,1 миллиарда гривен, отметили в НДУ.





Президент KDPW, Центрального депозитария Польши, Мацей Трибуховский подчеркнул, что заключенное между центральными депозитариями Польши и Украины соглашение "открывает путь для украинских органов местного самоуправления к выпуску муниципальных облигаций на международных рынках".



Ранее "Комментарии" спрашивали экспертов о том, что должно делать правительство, чтобы привлечь инвесторов, не дожидаясь окончания войны. Прежде всего – разработать механизм страхования военных рисков, убежден финансовый эксперт Ярослав Жалило. Бизнес-аналитик Сергей Гарбар говорит, что государство могло бы привлечь заявленными крупными инфраструктурными проектами и проведенными прозрачными международными конкурсами на их реализацию после войны. Это, в частности, крупные платные автобаны, скоростное железнодорожное сообщение с соседними странами Европейского Союза, частные операторы железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок.









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