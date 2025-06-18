Оккупанты не могут вырастить на оккупированных землях урожай: введен режим ЧС

Комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оккупированной Херсонской области ввела режим ЧС в девяти так называемых муниципальных округах из-за засухи, сообщается в Telegram-канале оккупационной администрации региона, передает прокремлевское агентство ТАСС.

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"Специалисты представили информацию о степени распространения засушливых условий в регионе, а также о потенциальных рисках для сельского хозяйства, водных ресурсов и экологии. В результате заседания было принято решение ввести режим "Чрезвычайная ситуация" в девяти муниципальных округах, включая Нижнесерогозский, Олешкинский и Генический", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ущерб, нанесенный подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), оценивается около $14 млрд, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью телеканалу "Рада".

По словам чиновницы, потеря водных ресурсов сравнима с объемом водных запасов некоторых африканских стран. Она также отметила, что около 30% природоохранных территорий Херсонщины были затоплены и потеряны.

"Мы ожидали, что эти земли после того, как вода отступила, деградируют, но, к счастью, природа начала восстанавливаться. Теперь на этих территориях растут ивовые леса. Хотя экосистема развивается по-другому, это послужило основой для создания новой природной системы вследствие трагедии. Природа начала восстановление сама", – отметила министр.