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Началась новая фаза боев за Авдеевку: почему эксперт говорит о критической ситуации

Иван Киричевский считает, что началась новая фаза боев за Авдеевку, которая будет включать тяжелые бои с российскими оккупационными войсками в городской застройке.

6 февраля 2024, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Авдеевке ситуация становится критической. Российские войска готовятся к длительным уличным боям на городской территории. Об этом в эфире телеканала " Эспрессо " допустил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Началась новая фаза боев за Авдеевку: почему эксперт говорит о критической ситуации

Россияне готовятся к длительным уличным боям за Авдеевку (иллюстративное фото из открытых источников)

"Пока заблаговременно делать выводы по ситуации в Авдеевке. Потому что нет четкого понимания, где на самом деле сейчас находится враг. Есть общее понимание, что оккупанты пытаются пробиться в городскую застройку. Но где именно они? Есть источники, которые неофициально пишут, что это район авдеевского Коксохима Другие источники пишут, что россияне уже почти подобрались к трассе, из наших ресурсов выглядит так, что ситуация катастрофическая, но парадоксально, что российские военные аналитические ресурсы призывают свое общество не питаться горячим ожиданием. бои в городской застройке Авдеевки будут продолжительными", — подчеркнул Киричевский.

По его словам, сейчас можно заключить, что началась фаза боев в городской застройке Авдеевки, но сделать окончательные выводы еще рано. А еще эксперты подчеркнул, что скорость продвижения россиян на этом направлении фронта зависит не только от положения окупантов, но и от того, в каком положении находятся Силы обороны Украины.

"Пока можно констатировать о начале фазы боев в загородном строении Авдеевки, но делать выводы рано. Потому что фаза боев в городской застройке может длиться и несколько недель, и несколько месяцев", — отметил Киричевский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет записать видео с Авдеевки на фоне техники НАТО. Российский Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" распространил информацию, что диктатор Владимир Путин приказал своим военным захватить Авдеевку до 1 марта, потому что хочет записать оттуда обращение. Он считает, что в подвалах коксохима находится много техники НАТО. Ее диктатор хочет использовать в качестве фона для своего видео.



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