Куюн: Уже на этой неделе мы увидим первое подорожание топлива

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Ткачик Олеся
В последнее время в Украине происходило снижение цен на топливо. Как отметил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, этому есть логическое объяснение. Прежде всего, рынок в Украине очень конкурентен, очень много игроков и источников снабжения.
Стоимость безина зависит от ситуации на международных рынках
Вместе с тем он подчеркнул, что цены на горючее в Украине зависят от международного положения на рынке нефтепродуктов, в частности, событий в Красном море. То есть говорит Куюн, если они растут, что сейчас происходит, то мы тоже это почувствуем.
Вместе с тем ситуация с газом более стабильная. Он хоть и является продуктом нефтепереработки, но все же более автономным, чем бензин и дизель, говорит эксперт. Кроме того, он не прогнозирует, что цены на него в ближайшее время будут расти.
Он предположил, что газ обладает российским происхождением и с этим нужно бороться.
Напомним, "Комментарии" писали о странах с самым дорогим и дешевым бензином в мире.
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