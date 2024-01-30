Куюн: Уже на этой неделе мы увидим первое подорожание топлива

В последнее время в Украине происходило снижение цен на топливо. Как отметил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, этому есть логическое объяснение. Прежде всего, рынок в Украине очень конкурентен, очень много игроков и источников снабжения.

Стоимость безина зависит от ситуации на международных рынках

"Например, только оптовых поставщиков, импортеров, похоже, около семи сотен. Поэтому ценообразование в Украине достаточно жесткое и оперативное"

, – отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что цены на горючее в Украине зависят от международного положения на рынке нефтепродуктов, в частности, событий в Красном море. То есть говорит Куюн, если они растут, что сейчас происходит, то мы тоже это почувствуем.

"Поэтому, я думаю, уже на этой неделе мы увидим первое подорожание, сначала в торгующих сетях по минимальным ценам, и в течение двух-трех недель мы увидим и реакцию крупных сетей. Если цены на нефть стабилизируются, цены на бензин должны вырасти минимум на пару гривен. Те партии, которые вчера растаможивались, уже были более дорогими"

, — рассказывает директор консалтинговой группы "А95".

Вместе с тем ситуация с газом более стабильная. Он хоть и является продуктом нефтепереработки, но все же более автономным, чем бензин и дизель, говорит эксперт. Кроме того, он не прогнозирует, что цены на него в ближайшее время будут расти.

"Во-первых, его очень много завезли в последнее время, его теперь некуда девать. Во-вторых, цена на газ очень сильно рухнула, а спроса нет. В-третьих, как только разблокировали границу, из Польши уехали большие объемы подозрительного газа по непонятным ценам, на 20% ниже рыночных"

, — отметил эксперт.

Он предположил, что газ обладает российским происхождением и с этим нужно бороться.

Напомним, "Комментарии" писали о странах с самым дорогим и дешевым бензином в мире.