logo

BTC/USD

42032.84

ETH/USD

2263.71

LTC/USD

66.08

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Природные ресурсы Куюн: Уже на этой неделе мы увидим первое подорожание топлива
commentss НОВОСТИ Все новости

Куюн: Уже на этой неделе мы увидим первое подорожание топлива

Украина – импортер нефтепродуктов, поэтому цены на топливо зависит от того, что происходит на международных рынках, а там – беспокойно, говорит в интервью «Общественному радио» директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн, сообщают «Комментарии»

30 января 2024, 19:49
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В последнее время в Украине происходило снижение цен на топливо. Как отметил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, этому есть логическое объяснение. Прежде всего, рынок в Украине очень конкурентен, очень много игроков и источников снабжения.

Куюн: Уже на этой неделе мы увидим первое подорожание топлива

Стоимость безина зависит от ситуации на международных рынках

"Например, только оптовых поставщиков, импортеров, похоже, около семи сотен. Поэтому ценообразование в Украине достаточно жесткое и оперативное"
, – отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что цены на горючее в Украине зависят от международного положения на рынке нефтепродуктов, в частности, событий в Красном море. То есть говорит Куюн, если они растут, что сейчас происходит, то мы тоже это почувствуем.

"Поэтому, я думаю, уже на этой неделе мы увидим первое подорожание, сначала в торгующих сетях по минимальным ценам, и в течение двух-трех недель мы увидим и реакцию крупных сетей. Если цены на нефть стабилизируются, цены на бензин должны вырасти минимум на пару гривен. Те партии, которые вчера растаможивались, уже были более дорогими"
, — рассказывает директор консалтинговой группы "А95".

Вместе с тем ситуация с газом более стабильная. Он хоть и является продуктом нефтепереработки, но все же более автономным, чем бензин и дизель, говорит эксперт. Кроме того, он не прогнозирует, что цены на него в ближайшее время будут расти.

"Во-первых, его очень много завезли в последнее время, его теперь некуда девать. Во-вторых, цена на газ очень сильно рухнула, а спроса нет. В-третьих, как только разблокировали границу, из Польши уехали большие объемы подозрительного газа по непонятным ценам, на 20% ниже рыночных"
, — отметил эксперт.

Он предположил, что газ обладает российским происхождением и с этим нужно бороться.

Напомним, "Комментарии" писали о странах с самым дорогим и дешевым бензином в мире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.radio/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости