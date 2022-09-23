Дания решила не продлевать запрет на прекращение разведения норок на фермах в своей стране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Дания снова позволит разведение норок на фермах с 2023 года. Фото с открытых источников

В 2020 году власти Дании ввели запрет на содержание норок на фермах из-за страха, что эти животные могут распространить мутированные штаммы коронавируса. Тогда правительство страны издало указ на снижение 17 миллионов животных. Такое решение было критически оценено организациями по правам животных.

В правительстве совместно с органами здравоохранения провели исследование, в котором пришли к выводам, что сейчас нет значительного риска распространения коронавируса среди животных и дальнейшего влияния болезни на человека.

Для правительства речь шла только о здравоохранении, когда действовал запрет на разведение норок в Дании, — сказал в заявлении министр сельского хозяйства Расмус Прен.

Несмотря на протестные настроения организаций защиты животных, Дания решила продолжить эксплуатацию животных. Интересно, что указ об уничтожении норок привел к отстранению от должности предыдущего министра сельского хозяйства страны Фредериксена.

Новое решение правительства означает, что Дания возвращается в практику выращивания норок ради меха на фермах с 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания через ковид уничтожит 1,5 млн животных.

Также "Комментарии" писали, что Дания решила приступить к восстановлению Николаева, пострадавшего от российской агрессии во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. На город падали ракетные и артиллерийские снаряды кафиров.





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