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Дания снова позволит разведение норок на фермах с 2023 года

Норки возвращаются на фермы в Дании после случая в 2020 году

23 сентября 2022, 22:59
Автор:

Slava Kot
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Дания решила не продлевать запрет на прекращение разведения норок на фермах в своей стране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Дания снова позволит разведение норок на фермах с 2023 года

Дания снова позволит разведение норок на фермах с 2023 года. Фото с открытых источников

В 2020 году власти Дании ввели запрет на содержание норок на фермах из-за страха, что эти животные могут распространить мутированные штаммы коронавируса. Тогда правительство страны издало указ на снижение 17 миллионов животных. Такое решение было критически оценено организациями по правам животных.

В правительстве совместно с органами здравоохранения провели исследование, в котором пришли к выводам, что сейчас нет значительного риска распространения коронавируса среди животных и дальнейшего влияния болезни на человека.

Для правительства речь шла только о здравоохранении, когда действовал запрет на разведение норок в Дании, — сказал в заявлении министр сельского хозяйства Расмус Прен.

Несмотря на протестные настроения организаций защиты животных, Дания решила продолжить эксплуатацию животных. Интересно, что указ об уничтожении норок привел к отстранению от должности предыдущего министра сельского хозяйства страны Фредериксена.

Новое решение правительства означает, что Дания возвращается в практику выращивания норок ради меха на фермах с 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания через ковид уничтожит 1,5 млн животных.

Также "Комментарии" писали, что Дания решила приступить к восстановлению Николаева, пострадавшего от российской агрессии во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. На город падали ракетные и артиллерийские снаряды кафиров.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/denmark-allow-mink-breeding-again-2023-2022-09-23/
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