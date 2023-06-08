Американский фридайвер поймал рекордную рыбу с "человеческими зубами"

Американский фридайвер Тодд Элдер поймал в Чесапикском заливе в Атлантическом океане рыбу в размере почти 8 кг. Кроме рекордного размера у рыбы было несколько рядов "человеческих зубов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Outdoorlife.



Кейпкодский карась. Фото из открытых источников

Американец Тодд Элдер отправился в Чесапикский залив у побережья Виргинии, чтобы половить рыбу на гарпун. Во время одного из погружений он заметил в воде рыбу необычных размеров и стал ее ловить.

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Когда Элдеру удалось захарпунить рыбу, это оказался кейпкодский карась (лат. Archosargus probatocephalus). Рыба имеет и другие названия: овчарка, рыба-каторжник, овечья голова, рыба с овечьей головой или шипхед. Характерной особенностью этой рыбы является несколько рядов зубов в челюсти, имеющих сходство с человеческими. Этими зубами они измельчают панцири крабов, устриц и мидий, которые являются их главным источником еды.

Обычно кейпкодский карась весит около 2 кг, однако Элдер поймал экземпляр весом 7,8 кг, что стало мировым рекордом IUSA. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, тогда рыбак поймал рыбу-каторжника весом 6,8 кг.

Тодд Элдер рассказал, что приготовил рекордную рыбу для своей семьи на День матери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянец Алессандро Бьянкарди поймал сома с рекордной длиной, чем установил новый мировой рекорд. Длина рыбы достигла почти трех метров. В противоположность американцу итальянский рыбак отпустил животное обратно в воду.

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