Зеленского просят ветировать принятие «живодерского» законопроекта

Президента Украины Владимира Зеленского просят ветировать законопроект №8150 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, ветеринарной медицине и благополучии животных". Ответная петиция появилась на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Автор петиции Евгений Исаенко называет документ антигуманным и живодерским. По его словам, законопроект предусматривает ряд антигуманистических изменений, в частности:

-снятие запрета массового уничтожения животных с целью депопуляции, что фактически позволит безнаказанно убивать бездомных животных (например, кошек и собак);

-снятие запрета потрошения, обжигания, снятия кожи, копчения, обособления частей у животных и т.п. до прекращения сердцебиения;

-разрешение на проведение клеймения, борковки, биостерилизации, обрезки части клюва, удаления или обрезки рогов и других болезненных процедур без применения методов обезболивания;

— разрешение применения биотехнологических/генно-инженерных методов изменения породы или внешнего вида животных даже в случае, если такое изменение может привести к страданиям животного;

-снятие запрета на использование для работы больных, раненых, беременных, недокормленных животных;

-снятие запрета на использование в работе с животными снаряжения и средств, которые могут привести к травмированию, увечью или гибели животных;

Евгений Исаенко считает, что изменения должны быть не только на бумаге, но и в ментальности каждого сознательного украинца и в свободной стране, направляющейся в Евросоюз.

"Гуманность и осознание ценности любой жизни — даже животных — именно это должно присутствовать в мировоззрении адекватного общества 21-го столетия. Поэтому подобным законопроектам, имеющим целью легализацию ужасных мучений и пыток над живыми существами, у нас не место, и я призываю вас его ветировать", — призвал автор петиции.

Известно, что автор законопроекта №8150 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, ветеринарной медицине и благополучии животных", является нардеп от "Слуги народа" Александр Гайду.

Петиция через несколько дней собрала необходимое количество голосов, ее подписали более 25 тысяч украинцев. Теперь на нее должен ответить президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на петицию о лишении мандата всех нардепов от "ОПЗЖ"

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