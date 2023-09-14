Умерла самая высокая в мире собака: она болела раком



















Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что пес породы немецкий дог, по имени Зевс умер. Он носил титул самой высокой собаки мира с 2022 года. Животное проживало со своей семьей в американском штате Техас и долгое время болело тяжелой формой рака.

Умерла самая высокая в мире собака по имени Зевс. Фото из открытых источников

В 2022 году Книга рекордов Гиннеса признала Зевса самой высокой собакой мира. Его рост был 1,04 м, а когда пес встал на задние лапы, то был высотой 220 см. Как выяснилось, Зевс имел тяжелую форму рака костей. Болезнь быстро распространилась, поэтому врачам пришлось ампутировать правую переднюю лапу. После операции собака заболела пневмонией, и на этот раз ветеринарам не удалось спасти жизнь Зевса.

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Животное умерло утром 12 сентября в возрасте 3,5 года. В последние минуты с ним была его владелица Бриттани.

"Зевс умер, положив голову на колени матери (владелица пса). До самого конца его чесали за ушами и целовали. Ему было три с половиной года", — рассказала Бриттани.

В биографии собаки, которая размещена в Книге рекордов Гиннеса, указано, что Зевса подарили владелице, когда ему было восемь месяцев, и уже тогда он отличался своими размерами и массивными лапами. Зевс был значительно больше среднего немецкого дога. По данным Американского кинологического клуба, немецкие доги обычно имеют высоту 80 см и живут от 7 до 10 лет.

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