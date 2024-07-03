"Укрзализныця" сообщила о важных изменениях в правилах перевозки

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Slava Kot
"Укрзализныця" известила обновления, касающиеся правил перевозки животных в поезде. В компании сообщили о 5-ти важных изменениях, которые начнут действовать после утверждения правил в новой редакции.
"Укрзализныця" обновляет правила перевозки животных в поезде. Фото из открытых источников
"Укрзализныця" сообщила, что благодаря отзывам путешественников, юристов и экспертов с организации защиты животных UAnimals, компания смогла подать на утверждение изменения, которые будут учитывать интересы всех владельцев животных, а также тех пассажиров, которые пытаются избегать их.
Изменения, добавленные в новые правила перевозки животных в поезде:
Кроме того, для пассажиров, которые могут иметь аллергическую реакцию на животное или чувствовать дискомфорт, "Укрзализныця" обязалась обеспечить альтернативные места.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об отношении украинцев к введению "женских вагонов" от "Укрзализныци".
Также "Комментарии" писали об анонсе от "Укрзализныци", который может стать сюрпризом для семей.
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