"Укрзализныця" сообщила о важных изменениях в правилах перевозки

"Укрзализныця" известила обновления, касающиеся правил перевозки животных в поезде. В компании сообщили о 5-ти важных изменениях, которые начнут действовать после утверждения правил в новой редакции.



"Укрзализныця" обновляет правила перевозки животных в поезде. Фото из открытых источников

"Укрзализныця" сообщила, что благодаря отзывам путешественников, юристов и экспертов с организации защиты животных UAnimals, компания смогла подать на утверждение изменения, которые будут учитывать интересы всех владельцев животных, а также тех пассажиров, которые пытаются избегать их.

Изменения, добавленные в новые правила перевозки животных в поезде:

1. Устранен пункт о "жесткой конструкции" в описании переносок: подойдет современный рюкзак для животных, только с водонепроницаемым абсорбирующим дном;

2. Для малых животных до 45 см в холке разрешено временное пребывание без переноски – для здоровой активности или сна на полке купе;

3. Для крупных собак от 45 см разрешен проезд в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе;

4. Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным – при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду;

5. Любые служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.

Кроме того, для пассажиров, которые могут иметь аллергическую реакцию на животное или чувствовать дискомфорт, "Укрзализныця" обязалась обеспечить альтернативные места.

"Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту. Присоединяйтесь к обсуждению и держите любимцев ближе к сердцу!", — сообщили в "Укрзализныце".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отношении украинцев к введению "женских вагонов" от "Укрзализныци".

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