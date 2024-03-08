Украинский ротвейлер стал рекордсменом по продолжительности жизни среди породы

В мире, где каждая история заслуживает внимания, существует одна, заставляющая нас задуматься над тем, насколько важны в нашей жизни домашние любимцы. Это история Жюли, ротвейлера, не просто живущего в Вышгороде на Киевщине со своей семьей, но и стоящая на пороге установления рекорда как старейший ротвейлер в Украине.

Ротвейлер в Украине установил национальный рекорд долголетия

10 марта 2024 года Жюли исполнится 15 лет. Если перевести на человеческие мерки, эквивалентно примерно 87 годам. В мире собак это уже солидный возраст, а для ротвейлера – настоящее достижение, ведь порода не известна своим долголетием.

Жюли, или Жюли, как ее ласково называют дома, ведет спокойную и содержательную жизнь в частном доме своей семьи Угловых. Несмотря на свой грозный вид, у Жюли есть сердце и душа маленького ребенка, с любовью охраняя все, что ему дорого: от членов семьи до каждого уголка двора.

Жизнь Жюли в утепленной будке под крыльцом дома наполнена маленькими радостями. Любовь к свежему сену, которое всегда доступно "под лапой", является одной из ее уникальных особенностей. Оказывается, найти идеальное место для сна не так уж просто, но сено стало настоящим открытием, по душе как Жюли, так и ее хозяевам.

Питание Жюли дважды в день является отражением здорового и активного образа жизни: каша с бульоном и кормом на завтрак и преимущественно сырое мясо с добавками на ужин. Ее любовь к самостоятельному уборке ягод в саду подчеркивает ее нежный и осторожный характер.

С годами, конечно, пришли и свои испытания. Сейчас, когда Жюли уже тяжело передвигаться из-за проблем с суставами, хозяева заботятся о ней, давая витамины и противовоспалительные препараты. Любовь к жизни не угасает, и Жюли все еще обретает радость в теплых солнечных лучах, лежа на улице и наслаждаясь каждым мгновением.

Даже в сложные времена, когда семье приходится прятаться от взрывов в подвале, Жюли продолжает выполнять свою роль охранника, отважно защищая вход в укрытие. Ее верность и смелость в такие моменты становятся образцом несокрушимости духа.

Как сказали ее хозяева, Жюли больше, чем просто собака – она часть их семьи, их "человек".

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