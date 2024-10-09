Сотня енотов окружила дом женщины: для спасения жизни она вызвала полицию

В штате Вашингтон женщина оказалась в опасной ситуации, когда почти 100 енотов окружили ее дом, ожидая, пока американка даст им пищи. Раньше она годами кормила этих животных, но их количество возросло и они стали неожиданно агрессивными, что заставило женщину обратиться за помощью.



Сотня енотов окружила дом женщины. Фото из открытых источников

Женщина не могла выйти из дома из-за енотов, которые его окружили. Она позвонила по телефону 911 и вызвала полицию. После того, как полиция прибыла на место происшествия, женщина смогла безопасно покинуть свой дом.

Офис шерифа округа Китсап сообщил, что собиравшиеся у дома голодные еноты царапали стены и окна, не позволяя женщине покинуть помещение. В разговоре с женщиной выяснилось, что она кормила енотов в течение 38 лет, но на этот раз поведение животных вызывало у нее страх. По ее словам, животные активнее стали собираться во дворе в течение последних шести недель, но именно в этот день они собрались в небывалом количестве.

"Она сказала, что обычно еноты нежны, но эти испугали ее", — сказал спикер офиса шерифа Кевин Маккарти.

Представители местных органов власти предостерегли от кормления диких животных, поскольку это может приводить к их агрессии и распространению болезней. Кроме того, такие ситуации могут привлекать больших хищников, что представляет угрозу для людей.

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