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Рейтинг долгожителей среди собак: топ-3 породы

Самые долгоживущие породы собак: узнайте кого завести

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире собак долгожительство – это не только результат ухода, но и генетики. Ученые и ветеринары однозначно утверждают, что продолжительность жизни собак зависит от множества факторов, включая породу. Ниже представлены три породы собак, которые известны своей способностью жить дольше обычного.

Рейтинг долгожителей среди собак: топ-3 породы

Долгожители среди собак

1. Чихуахуа

Чихуахуа — одна из самых маленьких пород в мире, но их размеры не мешают им быть одними из самых долгоживущих. Эти собаки часто доживают до 15-20 лет. Чихуахуа обладают огромной энергией и любознательностью, несмотря на свой скромный размер. Их долголетие можно объяснить относительно небольшими физическими нагрузками, которые требуются для поддержания здоровья, а также генетической предрасположенностью к долгой жизни. Эти собаки также имеют неплохую репутацию среди людей с аллергиями, так как считаются гипоаллергенными.

Рейтинг долгожителей среди собак: топ-3 породы - фото 2

2. Японский Хин

Японский Хин — эти элегантные собаки часто доживают до 15 лет и более. Считается, что они происходят из аристократических семей в Японии, где их высоко ценили за грациозность и компанейский характер. Уход за Японским Хином относительно прост, что делает их идеальными домашними питомцами для многих семей, особенно в городских условиях.

Рейтинг долгожителей среди собак: топ-3 породы - фото 3

3. Австралийская овчарка

На третьем месте находится Австралийская овчарка, которая не только привлекает внимание своей красочной шерстью и яркими глазами, но и известна своей способностью жить до 15 лет и даже больше. Эти активные и умные собаки нуждаются в регулярных физических упражнениях и умственной стимуляции, что, по мнению экспертов, также способствует их долгожительству. Австралийские овчарки прекрасно подходят для активных людей и часто используются как рабочие собаки на фермах и в поисково-спасательных операциях.

Рейтинг долгожителей среди собак: топ-3 породы - фото 4

Эти породы доказывают, что долголетие собак зависит не только от ухода, но и от породных особенностей. Выбирая собаку, будущим владельцам стоит учитывать не только размер, характер и уровень активности животного, но и потенциальную продолжительность их жизни, чтобы готовиться к длительному и счастливому сосуществованию с их четвероногим другом.



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