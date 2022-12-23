Работу пограничников усилили новоиспеченные команды кинологов

Сегодня служебные собаки незаменимые помощники пограничников, без которых не обходится ни одно подразделение Государственной пограничной службы Украины, пишут "Комментарии" по информации прессслужбы Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).



На охране рубежей добавилось 60 пограничников и их четырехлапых питомцев

Почти шесть десятков пограничников и их четырёхлапых воспитанников успешно завершили обучение и овладели профессией кинолога. Это юноши и девушки, которые по зову сердца решили стать кинологами и объединили свою жизнь с охраной государственных рубежей. Учеба длилась полгода, за это время они стали настоящими специалистами своего дела и единственной командой со своими напарниками.

Четвероногие "курсанты" учились задерживать нарушителей, а также искать оружие, наркотики и сигареты, которые они умело демонстрировали во время сдачи выпускных экзаменов. Отныне в дни из них будут выявлять оружие и наркотики, другие будут задерживать нарушителей, но у всех одна задача — охрана государственной границы Украины.

"Экзамены сданы успешно и кинологи со своими четырехлапыми напарниками отправляются на охрану государственных рубежей. Теперь у нарушителей никакого шанса, охрана границы теперь в надежных лапах хвостатых охранников", — говорят в Госпогранслужбы.

С началом широкомасштабного вторжения кинологи Госпогранслужбы увеличили количество служебных собак из минно-поискового профиля. Это, прежде всего, позволит отыскать опасные предметы на наиболее угрожающих направлениях, что обезопасит службу коллег на тех участках границы и приграничья, где оккупанты оставили немало смертоносных ловушек. Также эти умения кинологов очень нужны на всех участках границы, где возможны диверсии противника.

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