Пять пород маленьких собак: какие из них идеально подойдут вам

Перед тем, как выбрать собаку в качестве домашнего питомца, следует определиться с породой. Для жизни в квартире или доме лучшим вариантом станут собаки небольших пород. Ниже вы узнаете пять популярных пород маленьких собак, их характер, требования и практические советы по выбору домашнего любимца.

Померанский шпиц. Фото с открытых источников

Пять пород маленьких собак с фотографиями и названиями, которые идеально подойдут вам в качестве домашнего питомца.



Ши-цу





Ши-цу – это очень популярные собаки, которые хорошо чувствуют себя дома. Они энергичны и упорны, а их элегантная внешность привлекает многих любителей собак. Собаки этой породы имеют длинную шерсть, поэтому нуждаются в правильном уходе: регулярное вычесывание, купание и стрижка. Расчесывание разными способами и стрижка позволяет создать разные образы для ши-цу. Кроме того, эта порода собак не требует больших физических нагрузок, а их оживленный характер хорошо сочетается с семейной жизнью.

Чихуахуа





Чихуахуа – это порода собак с короткой шерстью, которые не требуют такого большого ухода, как длинношерстные породы. Следует помнить, что размеры этой породы собак делают их непригодными для маленьких детей, которые могут их случайно ранить. Чихуахуа не создает проблем во время прогулок, но несмотря на свои крохотные размеры, они смелы и уверены в себе, иногда даже пытаются защитить своих хозяев. Этот представитель короткошерстных пород собак любит полежать на коленях у хозяина и требует, чтобы его гладили. Оставшись в одиночестве, чихуахуа может громко напоминать вам о своем присутствии.

Померанский шпиц





Померанский шпиц – это известная и узнаваемая порода домашних животных, которая подкупает своим эффектным внешним видом. Померанский шпиц очень общительна, маленькая собачка с высокой активностью. Они часто проявляют определенную независимость, однако преданы своим хозяевам. Померанский шпиц меняет шерсть дважды в год, что создает некоторую нагрузку по их уходу. Владелец собаки должен потратить немного энергии и времени, чтобы удалить все следы шерсти из ковров, диванов и кроватей.

Йоркширский терьер





Йоркшир-терьер – это очень общительные и милые домашние животные. Это популярная порода, которая хорошо себя чувствует как в большом доме, так и в небольшой квартире. Несмотря на свою общительность, чистокровные терьеры, очень независимы и иногда отличаются упрямым темпераментом. Поэтому, выбирая эти породы домашних животных, следует помнить о правильном обращении с домашним питомцем.

Мальтийская болонка (мальтезе)





Мальтийская – это одна из самых древних пород собак в мире, которая веками сопровождала аристократию. Эти собаки прекрасно ладят с детьми и отличаются высокой степенью покорности. Мальтийская болонка не имеет подшерстка, поэтому требует ухода и частой стрижки. Эта порода собак очень привязывается к своим хозяевам и оставшись в одиночестве может громко проявлять свое недовольство, поэтому они не самый лучший вариант для занятых людей.

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