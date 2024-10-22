Причины повышенного выпадения шерсти у собак: на что следует обратить внимание

Выпадение шерсти у собак может быть вызвано разными факторами, от естественных до медицинских. Понимание причин этого явления поможет вам лучше заботиться о своем любимце и вовремя выявлять возможные проблемы со здоровьем, сообщает портал "Комментарии".



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Линька – это естественный процесс, во время которого собаки теряют старую шерсть, чтобы освободить место для новой. Это особенно заметно у собак с двойным слоем шерсти, таких как хаски или немецкие овчарки. Линька обычно происходит сезонно, весной и осенью, когда меняется температура.

Аллергия является одной из самых распространенных причин выпадения шерсти у собак. Они могут быть вызваны разными факторами, такими как пыльца, пылевые клещи, пищевые продукты или даже определенные материалы. Аллергические реакции часто сопровождаются зудом, что заставляет собаку чесаться и, как следствие, терять шерсть.

Паразиты, такие как блохи, клещи и вши, могут вызвать серьезные проблемы с кожей и шерстью у собак. Они не только вызывают зуд, но могут переносить инфекции, что приводит к выпадению шерсти. Регулярная обработка от паразитов поможет предотвратить эти проблемы.

Гормональные нарушения, такие как гипотиреоз или синдром Кушинга могут приводить к выпадению шерсти у собак. Эти заболевания влияют на обмен веществ и могут вызывать другие симптомы, такие как увеличение веса, изменения аппетита и энергии. Если вы заметили эти симптомы у своего любимца, следует обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.

Бактериальные и грибковые инфекции могут вызвать выпадение шерсти у собак. Эти инфекции часто сопровождаются покраснением, воспалением и зудом. Лечение инфекций обычно включает в себя антибиотики или противогрибковые препараты, которые назначает ветеринар.

Несбалансированное питание может привести к дефициту важных витаминов и минералов, что в свою очередь влияет на состояние шерсти и кожи. Важно обеспечить собаку качественным кормом, содержащим все необходимые нутриенты для поддержания здоровья шерсти.

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