Они весят более 100 кг: 7 самых больших пород собак в мире

Больших собак часто выбирают в качестве преданных компаньонов и надежных защитников. Эти породы поражают не только своими размерами, но и выносливостью и силой. Некоторые из них достигают веса более 100 кг, и это далеко не предел.

Самые большие породы собак. Фото иллюстративное

Английский мастиф – до 110 кг

Английский мастиф – самая тяжелая собака в мире, ведь ее вес может достигать 110 кг и даже больше. Рекордный вес принадлежит мастифу Айкама Зорба, который в 1987 году весил 142 кг. Английские мастифы – это спокойные, доброжелательные и умные собаки, известные своей преданностью. Благодаря своему мощному виду, мастифы являются отличными защитниками, хотя обычно они не агрессивны.

Сенбернар – до 100 кг

Сенбернары – спасатели из Альп, которые могут весить до 100 кг. Эти большие, дружелюбные собаки известны своей чувствительностью к людям и желанием помогать. Их дружелюбный нрав делает их замечательными семейными любимцами.

Ньюфаундленд — до 70 кг

Ньюфаундленды – большие, крепкие собаки, которые могут достигать 70 кг. Они очень дружны, спокойны и имеют инстинкт спасателя, часто помогая людям в воде. Благодаря своему спокойному характеру они идеально подходят для семей с детьми.

Кавказская овчарка — до 100 кг

Кавказская овчарка – мощная сторожевая порода, которая может весить до 100 кг. Это защитники, которые всегда готовы оберегать свою территорию. Их преданность и храбрость делают их незаменимыми защитниками.

Ирландский волкодав — до 70-80 кг

Ирландский волкодав – это одна из самых высоких пород собак в мире. Их высота в холке поражает – взрослые особи могут превышать 90 см, а вес может достигать до 80 кг. Волкодавы доброжелательны, выносливы и хорошо ладят с детьми.

Леонбергер – до 80 кг

Леонбергеры – большие, гармоничные собаки, вес которых может достигать 80 кг. Они имеют нежный, преданный характер и хорошо подходят для семейной жизни. Эти собаки известны своей игривостью и спокойным нравом.

Тибетский мастиф – до 90 кг

Тибетский мастиф является одним из самых древних представителей крупных собак. Вес этой могучей породы может достигать 90 кг. Известные своей независимостью, они остаются верными владельцам, особенно если воспитаны с любовью и вниманием.

Из-за своего веса и размера большие собаки нуждаются в особых условиях содержания и сбалансированного питания. Они также нуждаются в регулярных физических нагрузках для поддержания здоровья и ухода за шерстью. Выбор больших пород требует ответственности, но они отблагодарят вас безграничной любовью и преданностью.

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