Названы самые популярные породы собак в Украине

По информации FCI (Международной кинологической федерации) самыми популярными породами собак в мире в 2022 году были такса, золотой ретривер и лабрадор. Портал "Комментарии" обратился к Всеукраинской общественной организации "Кинологический Союз Украины", чтобы узнать самые популярные породы собак в Украине.



Померанский шпиц. Фото с открытых источников

Согласно информации от "Кинологического Союза Украины", самой популярной породой собак в Украине по состоянию на начало 2023 года является Немецкий/померанский шпиц. По статистике приплодов Немецкий/померанский шпиц значительно опережает другие породы собак в Украине.

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Топ 10 пород собак по количеству приплода и щенков.

Немецкий/померанский шпиц – 1317 приплодов (3759 щенков);

Чихуахуа гладкошерстный/длинношерстный — 642 (2082);

Более корги пемброк 310 (1542);

Йоркширский терьер – 273 (846);

Немецкая овчарка – 253 (1285);

Французский бульдог – 201 (948);

Мальтийская болонка – 189 (642);

Бивер йорк терьер – 183 (669);

Пудель тот – 154 (584);

Лабрадор Ретривер – 150 (914).

Также "Кинологический Союз Украины" указали самые популярные породы импортированных собак. Первую строчку разделили Пудель тот и Немецкий/померанский шпиц с показателем у 82 собаки. На третьем месте оказалась Чихуахуа – 58 собак было импортировано в Украину. В пятерку также попали Вельш Корги Пемброк и Кавер Кинг Чарльз Спаниель.

Среди экспортированных собак из Украины снова на первом месте оказался Немецкий/померанский шпиц.

Немецкий/померанский шпиц - 666;

Французский бульдог – 509;

Чихуахуа (длинношерстный и короткошерстный) – 311;

Золотистый ретривер – 246;

Лабрадор ретривер – 215.

"Наибольшую популярность набирают породы небольших размеров, а именно: Немецкий/померанский шпиц, Французский бульдог, Чихуахуа, Вельш корги пемброк, Йоркширский терьер", — сообщил президент Всеукраинской общественной организации "Кинологический Союз Украины" Георгий Онищенко.

Напомним, что самыми популярными в мире породами собак в 2022 году стали: такса, золотой ретривер, лабрадор, французский бульдог и чихуахуа.

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