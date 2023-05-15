Названы самые популярные породы собак в Украине

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Slava Kot
По информации FCI (Международной кинологической федерации) самыми популярными породами собак в мире в 2022 году были такса, золотой ретривер и лабрадор. Портал "Комментарии" обратился к Всеукраинской общественной организации "Кинологический Союз Украины", чтобы узнать самые популярные породы собак в Украине.
Померанский шпиц. Фото с открытых источников
Согласно информации от "Кинологического Союза Украины", самой популярной породой собак в Украине по состоянию на начало 2023 года является Немецкий/померанский шпиц. По статистике приплодов Немецкий/померанский шпиц значительно опережает другие породы собак в Украине.
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Также "Кинологический Союз Украины" указали самые популярные породы импортированных собак. Первую строчку разделили Пудель тот и Немецкий/померанский шпиц с показателем у 82 собаки. На третьем месте оказалась Чихуахуа – 58 собак было импортировано в Украину. В пятерку также попали Вельш Корги Пемброк и Кавер Кинг Чарльз Спаниель.
Среди экспортированных собак из Украины снова на первом месте оказался Немецкий/померанский шпиц.
Напомним, что самыми популярными в мире породами собак в 2022 году стали: такса, золотой ретривер, лабрадор, французский бульдог и чихуахуа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опыте ученых, который обнаружил самую умную породу собак в мире.
Также "Комментарии" писали о том, что ученые выяснили, какие собаки более агрессивны, большие или малые.
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