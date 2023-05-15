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Названы самые популярные породы собак в Украине

"Кинологический Союз Украины" назвала самые популярные породы собак в Украине. Кто попал на вершину рейтинга.

сегодня, 11:45
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Автор:

Slava Kot

По информации FCI (Международной кинологической федерации) самыми популярными породами собак в мире в 2022 году были такса, золотой ретривер и лабрадор. Портал "Комментарии" обратился к Всеукраинской общественной организации "Кинологический Союз Украины", чтобы узнать самые популярные породы собак в Украине.

Названы самые популярные породы собак в Украине

Померанский шпиц. Фото с открытых источников

Согласно информации от "Кинологического Союза Украины", самой популярной породой собак в Украине по состоянию на начало 2023 года является Немецкий/померанский шпиц. По статистике приплодов Немецкий/померанский шпиц значительно опережает другие породы собак в Украине.


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Топ 10 пород собак по количеству приплода и щенков.

  • Немецкий/померанский шпиц – 1317 приплодов (3759 щенков);
  • Чихуахуа гладкошерстный/длинношерстный — 642 (2082);
  • Более корги пемброк 310 (1542);
  • Йоркширский терьер – 273 (846);
  • Немецкая овчарка – 253 (1285);
  • Французский бульдог – 201 (948);
  • Мальтийская болонка – 189 (642);
  • Бивер йорк терьер – 183 (669);
  • Пудель тот – 154 (584);
  • Лабрадор Ретривер – 150 (914).

Также "Кинологический Союз Украины" указали самые популярные породы импортированных собак. Первую строчку разделили Пудель тот и Немецкий/померанский шпиц с показателем у 82 собаки. На третьем месте оказалась Чихуахуа – 58 собак было импортировано в Украину. В пятерку также попали Вельш Корги Пемброк и Кавер Кинг Чарльз Спаниель.

Среди экспортированных собак из Украины снова на первом месте оказался Немецкий/померанский шпиц.

  • Немецкий/померанский шпиц - 666;
  • Французский бульдог – 509;
  • Чихуахуа (длинношерстный и короткошерстный) – 311;
  • Золотистый ретривер – 246;
  • Лабрадор ретривер – 215.

"Наибольшую популярность набирают породы небольших размеров, а именно: Немецкий/померанский шпиц, Французский бульдог, Чихуахуа, Вельш корги пемброк, Йоркширский терьер", — сообщил президент Всеукраинской общественной организации "Кинологический Союз Украины" Георгий Онищенко.

Напомним, что самыми популярными в мире породами собак в 2022 году стали: такса, золотой ретривер, лабрадор, французский бульдог и чихуахуа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опыте ученых, который обнаружил самую умную породу собак в мире.

Также "Комментарии" писали о том, что ученые выяснили, какие собаки более агрессивны, большие или малые.



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Источник: https://comments.ua/
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