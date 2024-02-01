Можно ли спать с собакой в постели: какие могут быть последствия

Американская ассоциация зоотоваров провела опрос и выяснила, что 43% владельцев собак спят в одной кровати со своими домашними питомцами. Однако безопасно ли спать с собаками в постели, какие есть преимущества и недостатки.



Можно ли спать с собакой в постели. Фото из открытых источников

Почему собаки лезут спать на кровать, диваны и кресла

Несмотря на то, что у собаки удобная кровать, собака все равно может прийти к вам в постель. Объяснение таких действий домашнего питомца заключается в его природе. Собаки – это социальные животные, считающие вас частью своей стаи. Чувство близости не только защищает их от холода, но и дает ощущение безопасности.

Как объясняет британская ветеринарка Эмбер Бэтсон в природе собаки никогда не спят в одиночестве, потому что, хотя они и хищники, у них много опасных врагов, особенно у щенков: орлы, совы, змеи и другие. Поэтому одинокие собаки нервно спят и отдыхают не так хорошо, как те, кто тесно контактирует с другими членами своей социальной группы.

Можно ли пускать собаку на кровать

Каждый владелец собаки должен решить это для себя самостоятельно. Обычно сон собаки на вашей кровати не представляет никаких угроз, однако следует учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на ваш сон, а также сон вашего домашнего любимца. В отличие от людей, собаки имеют более короткие циклы сна около 20 минут. В сутки взрослые собаки должны спать от 10 до 14 часов. Щенки и собаки постарше спят еще дольше.

Недостаток сна может отрицательно повлиять на иммунную систему собаки, что приведет к болезням и другим заболеваниям. Это также одна из распространенных причин стресса у собак, которая может вызвать проблемы с поведением домашнего питомца в будущем.

Преимущества сна с собакой в постели:

— улучшается качество сна

— уменьшается одиночество

— снимаются проблемы с бессонницей

— снижается артериальное давление

— создается чувство безопасности

— укрепляется связь с собакой

— улучшается настроение

Недостатки сна с собакой в постели:

— может обострить аллергию

— ухудшается качество сна, например, если животное храпит, или активное ночью

— распространение болезней

— могут нанести травму, как человек собаке, так и собака человеку

— остатки шерсти собаки на кровати

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных породах собак в Украине.

Также "Комментарии" писали о пяти невероятных фактах о котах, которые вас удивят.