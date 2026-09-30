Миллионы фанатов захотели сову, как у Гарри Поттера: чем закончилась эта мода

Популярность фильмов о Гарри Поттере сделала сов одним из символов франшизы. Многие зрители мечтали о собственной Букле, но увлечение необычными домашними любимцами имело неожиданные последствия. Сова с письмом стала одним из самых узнаваемых образов вселенной Гарри Поттера. В фильмах полярная сова Букля была верной спутницей главного героя, поэтому часть поклонников захотела завести дома настоящую сову.

Сова стала одним из символов вселенной Гарри Поттера и вызвала интерес к содержанию этих птиц в качестве домашних животных. Фото: B_kowsky / Pixabay

Спрос на сов вырос

По данным VICE, популярность франшизы способствовала росту интереса к совам как домашним животным. Особенно заметно это явление было в Великобритании и некоторых странах Азии, где люди пытались приобрести птиц, похожих на Буклю.

Проблема заключалась в том, что сова вовсе не является обычным домашним животным. Ей нужны специальные условия содержания, соответствующее питание и гораздо больше пространства, чем может предложить обычная квартира.

Кроме того, совы остаются дикими хищными птицами. Они не ведут себя как собаки или кошки, а их образ жизни может оказаться очень сложным для неопытного владельца.

Часть птиц пришлось спасать

Когда владельцы понимали, насколько сложно содержать сову, некоторые птицы оказывались в специализированных центрах и приютах. Таким образом, мода, которую частично подстегнула популярность Гарри Поттера, создала дополнительную нагрузку на организации, занимающиеся помощью хищным птицам.

Сама Джоан Роулинг также призывала поклонников не покупать сов под влиянием ее книг и фильмов. Автор отмечала, что реальные совы сильно отличаются от Букли.

Вымышленный мир Гарри Поттера подарил миллионам людей любовь к совам, но история с домашними птицами показала, насколько опасно переносить образ из кино в реальную жизнь.

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