Мільйони фанатів захотіли сову, як у Гаррі Поттера: чим закінчилася ця мода

Популярність фільмів про Гаррі Поттера зробила сов одним із символів франшизи. Багато глядачів мріяли про власну Гедвіґу, але захоплення незвичайними домашніми улюбленцями мало неочікувані наслідки. Сова з листом стала одним із найвпізнаваніших образів усесвіту Гаррі Поттера. У фільмах біла Гедвіґа була вірною супутницею головного героя, тому частина шанувальників захотіла завести вдома справжню сову.

Сова стала одним із символів всесвіту Гаррі Поттера та привернула увагу до утримання цих птахів як домашніх тварин. Фото: B_kowsky / Pixabay

Попит на сов зріс

За даними VICE, популярність франшизи сприяла зростанню інтересу до сов як домашніх тварин. Особливо помітним це явище було у Великій Британії та деяких країнах Азії, де люди намагалися придбати птахів, схожих на Гедвіґу.

Проблема полягала в тому, що сова зовсім не є звичайною домашньою твариною. Їй потрібні спеціальні умови утримання, відповідне харчування та значно більше простору, ніж може запропонувати звичайна квартира.

Крім того, сови залишаються дикими хижими птахами. Вони не поводяться як собаки чи коти, а їхній спосіб життя може виявитися дуже складним для недосвідченого власника.

Частину птахів довелося рятувати

Коли власники розуміли, наскільки складно утримувати сову, деякі птахи опинялися у спеціалізованих центрах і притулках. Таким чином, мода, яку частково підтримала популярність Гаррі Поттера, створила додаткове навантаження на організації, що займаються допомогою хижим птахам.

Сама Джоан Ролінґ також закликала шанувальників не купувати сов через вплив її книг і фільмів. Авторка наголошувала, що реальні сови сильно відрізняються від Гедвіґи.

Вигаданий світ Гаррі Поттера подарував мільйонам людей любов до сов, але історія з домашніми птахами показала, наскільки небезпечно переносити образ із кіно в реальне життя.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Кіану Рівз назвав особливий фільм своєї кар'єри