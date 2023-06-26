Как выглядит самая уродливая собака в мире (ФОТО)

Скутер - самая уродливая собака 2023 года (фото с открытых источников)

На этот раз победителем стал пес породы китайская хохлатая – лысый, с деформированными ногами и высунутым языком семилетний Скутер.

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Впервые конкурс для собак с нестандартной внешностью "Самая уродливая собака в мире" (World's Ugliest Dog) состоялся в Петалуме в 1976 году. Тогда местная благотворительная организация, которая проводила парад домашних питомцев, решила устроить соревнования среди собак, которых обычно не то что на конкурсы не приводят – выгуливать стесняются. Удивительно, что это мероприятие не только стало популярным в городке, но и нашло поклонников: у него появилось немало спонсоров, а информационную поддержку уже на протяжении многих лет обеспечивает канал Animal Planet.

Соревноваться за титул "Самой уродливой собаки" могут животные не зависимо от их породы и страны обитания. У некоторых нет даже хозяев – они живут в приюте. Победители получают денежные призы: 1500 долларов – первое место, 1000 – второе, 500 – третье.

Победителя этого года, несмотря ни на что, можно назвать счастливцем. Скутер родился не слишком хорошеньким и с дефектом задних лап – они вывернуты назад. Его владелец – заводчик собак – решил, что из инвалида не будет никакой пользы, и решил от него избавиться, сделав крохотному щенку эвтаназию. К счастью, нашелся человек, пожалевший бедное животное и спасший его от смерти. А когда сам уже не смог ухаживать за домашним любимцем, нашел для него новую семью – собачку забрала Линда Селеста Элмквист.

Женщина говорит, что, несмотря на деформацию лапок, Скутер – очень жизнерадостный мальчик. А еще – очень сообразительный. Он с самого детства понял, что поскольку на задние лапы не стоит очень рассчитывать, начал ходить на передних. Когда устает, садится на задние, используя их в качестве опоры.

Линда рассказывает, что для Скутера практически не существует препятствий – он преодолевает и лестницу, и какие-то камни, и попадающиеся на его пути бордюры. У него есть специальная тележка, но пользуется ею не всегда. На конкурсе, например, тоже обходился без нее, чтобы показать, на что способен.

Организаторы конкурса говорят, что цель их мероприятия – не посмеяться над четырехлапыми с, мягко говоря, нетипичной внешностью. Они хотят показать всему миру: любое животное заслуживает любви, внимания и душевного тепла, а люди должны открыть для них свои сердца.

А вот как выглядят победители прошлых лет.





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