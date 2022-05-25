Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 90-го дня после начала широкомасштабного вторжения России напомнил, что собственно вторжение это началось еще в 2014-м с Крыма. И акцентировал, что оккупантам придется уйти как из городов, оккупированных в 2022-м, так и с тех, что были захвачены в 2014-м, включая Крым. Каковы шансы, что эти прогнозы воплотятся в жизнь? Когда и при каких условиях это станет возможным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Карта Украины. Фото из открытых источников

Украине нужно тяжелое вооружение в масштабах, достаточных для разгрома российской армии и освобождения Украины

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает:

"Президент Владимир Зеленский во всех своих выступлениях подчеркивал, что Украина не будет торговать своей территориальной целостностью. Цель украинской власти – восстановление суверенитета страны во всех конституционных границах, и это не может быть предметом обсуждения. Если еще вчера казалось, что возвращение Крыма будет требовать десятилетий дипломатической работы, то сейчас ситуация меняется настолько динамически, что прогнозировать что-то сложно".

Петр Олещук акцентирует, что наша власть публично сейчас озвучивает разные сценарии. Так, президент считает, что Украина должна возобновить контроль над территориями, которые контролировала до 23 февраля этого года, после чего перейти к дипломатии и восстановить территориальную целостность именно дипломатическими методами. Что, однако, не исключает и использования военных средств – всё будет зависеть от позиции государства-агрессора. При этом, продолжает эксперт, ряд представителей Офиса президента и не только уже публично озвучивают намерения восстановить территориальную целостность военными методами.

"Очевидно, сейчас оба сценария являются равнозначными. Естественно, их реализация будет зависеть от ситуации на фронте, – подчеркивает Петр Олещук. – Именно потому и Зеленский, и все представители украинской власти, кто выступает публично перед мировым сообществом (глав МИД Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак), подчеркивают, что Украине нужно тяжелое вооружение в масштабах, достаточных для разгрома российской армии и освобождения Украины. Если российская армия будет разгромлена, то варианты для деоккупации украинских территорий открываются разные. Но, подчеркиваю, всё будет решаться на фронте".

Власть правильно акцентирует внимание мировой общественности на том, что Украина находится в состоянии войны с 2014 года. А в 2022-м война вышла на новый уровень

Представитель Международного центра перспективных исследований, политолог Максим Степаненко считает, что президент высказывает абсолютно верные тезисы.

"Было бы ошибочно преподносить, в том числе на мировой арене, что российское вторжение началось 24 февраля 2022 года. Мы должны постоянно подчеркивать, что вторжение идет с 2014-го — с аннексии Крыма, с ввода российских закамуфлированных войск на украинский Донбасс и оккупации его части. Что Украина находится в состоянии войны (пусть и неофициальной), в состоянии боевых действий с 2014 года. А в 2022-м война вышла на новый уровень. И это важно то и дело доносить до мирового сообщества, – отмечает эксперт. – Что и делает украинское высшее военно-политическое руководство, дипломатия. Проводя информационную политику в правильном русле. Подчеркивая, что нынешняя эскалация стала возможной лишь потому, что после 2014-го Россия благодаря возможностям своей пропаганды, а также финансовым возможностям (покупая лоббистов, лояльность ряда западных политиков) преподносила на мировой арене свою агрессию против Украины то как "гражданский конфликт", то как некое "восстанье Донбасса", рассказывала о мифических "народных республиках" и их армиях "ополченцев". Важно снова и снова подчеркивать, что всё это была ложь. И что РФ своим открытым вторжением в феврале 2022-го лишь подтвердила, что ранее постоянно врала".

Важно, продолжает Максим Степаненко, настаивать на необходимости освобождения ВСЕХ украинских территорий. Акцентируя, что это возможно лишь при быстрой и эффективной поддержке Украины со стороны цивилизованного мира. И вооружением, и финансами, и новыми санкциями против агрессора. Попытки умиротворить которого, как показало время, заканчиваются лишь новыми нападениями.

"Что касается того, когда наши территории будут освобождены. Это зависит не только от стойкости и мужества ВСУ (с этим как раз всё в порядке), но и от того, насколько быстро и эффективно страны условной антипутинской коалиции будут поставлять нам вооружение, гуманитарную помощь, – считает политолог. – В этом ракурсе радуют новости после второй встречи министров обороны в формате "Рамштайн", что Украина получит противокорабельные ракеты "Гарпун", новые танки, вертолеты. Благодаря дальнобойным средствам вооружения мы получаем возможность освободить от кораблей противника акваторию Черного и, возможно, Азовского морей. Снизив тем самым вероятность ракетных ударов по Украине, а также получив возможности оживить экономику благодаря работе портов (и внося свой вклад в преодоление продовольственного кризиса, спровоцированного РФ)".

По словам эксперта, есть большие надежды, что существенного успеха удастся достичь до конца лета. Но многое тут, подчеркивает он, зависит от решительности наших западных партнеров.

"США, Великобритания, в меньшей степени ЕС настроены решительно. А украинцы давно показали, что готовы бить оккупантов любым оружием, но куда эффективнее делать это его современными образцами", – резюмирует Максим Степаненко.

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