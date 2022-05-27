Нардеп: еще один долетался, а россияне рассказывали, что у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось

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Кравцев Сергей
По информации Генштаба ВСУ, сегодня около 14:00 над Херсонщиной был сбит российский истребитель Су-35. Это действительно приятно, и еще приятнее детали – его положил на землю наш истребитель МиГ-29. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет у себя Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.
Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников
Нардеп отмечает, важность этой новости в том, что с начала войны россияне отчитывались своему населению о чрезвычайных успехах, наши "уничтоженные" ПВО и умноженные на ноль украинские самолеты. Разбомблены, расстреляны и снова разбомблены – примерно в таком порядке. Но они, мягко говоря, солгали, потому что мы сохранили нужную технику и получили новую.
Он добавляет, это подарок нам, который россияне создали собственной тупостью. Никогда нельзя унижать врага даже на словах, приписывая ему потери на 156%. Ибо когда потери пойдут у тебя, никакие доводы уже действовать не смогут: впрочем, их и не было, в отличие от все большего количества мертвых оккупантов.
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