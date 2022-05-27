Нардеп: еще один долетался, а россияне рассказывали, что у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось

По информации Генштаба ВСУ, сегодня около 14:00 над Херсонщиной был сбит российский истребитель Су-35. Это действительно приятно, и еще приятнее детали – его положил на землю наш истребитель МиГ-29. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет у себя Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, важность этой новости в том, что с начала войны россияне отчитывались своему населению о чрезвычайных успехах, наши "уничтоженные" ПВО и умноженные на ноль украинские самолеты. Разбомблены, расстреляны и снова разбомблены – примерно в таком порядке. Но они, мягко говоря, солгали, потому что мы сохранили нужную технику и получили новую.

"Каждый раз, когда в небе над нашими областями сбивают крылатые ракеты, мы празднуем и благодарим Вооруженные силы Украины. Но по ракете не пошлют похоронку, у нее нет семьи, которой не станут платить компенсацию по выдуманной причине. А вот у пилота, управляющего истребителем, такая семья есть. Соответственно теперь рашистам придется изобретать велосипед пропаганды. Почему папа-летчик долетался, если у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось? Кто же его сбил – дух Богдана Хмельницкого? Таких вопросов будет очень много, пропорционально "таинственно исчезнувшим" солдатам и пилотам", – написал Гончаренко.

Он добавляет, это подарок нам, который россияне создали собственной тупостью. Никогда нельзя унижать врага даже на словах, приписывая ему потери на 156%. Ибо когда потери пойдут у тебя, никакие доводы уже действовать не смогут: впрочем, их и не было, в отличие от все большего количества мертвых оккупантов.

"Нам нужно сбивать еще больше российских самолетов, чтобы еще больше российских семей задавали неудобные вопросы российским военкомам. Да сожрут друг друга во время обсуждений. К счастью, поток западного оружия позволит выполнить эту задачу – и вы знаете, кто с ним справится. Держим строй и верим в ВСУ!", – резюмировал нардеп.

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