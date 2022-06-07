Жизнь в Кишиневе: украинка рассказала об условиях проживания, помощи и ценах на продукты

Фото Екатерины Борщевской

В Украине идет война, враг продолжает обстреливать населенные пункты. Каждому украинцу навсегда запомнилась дата: 24 февраля 2022 года. Кто до сих пор остается в своем доме, кто вынужден жить в метро, кто уехал в другую область или за границу, но жизнь каждого изменилась. Украинцы продолжают убегать от смертельной опасности, от обстрелов, угрозы оккупации, спасать родных. Каждый из них буквально "взял" свой дом в рюкзак или чемодан. Мы рассказываем истории украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

Екатерина Борщевская из Одессы переехала с семьей в соседнюю Молдову и рассказала, как там живут украинцы.



- В каком населенном пункте/области проживали до 24 февраля 2022? Были ли в вашем населенном пункте обстрелы? Было ли повреждение вашего дома? Что помните о первых днях войны?

– Проживала в Одессе. Середина февраля была беспокойной, все говорили, что будет что-то плохое, все были в напряжении и ожидании. Но слово "война" вообще в голове не укладывалось, это что-то только из мира фильмов и истории. 24-го в 5 утра сквозь сон слышались глухие звуки взрывов. Но разбудил муж со словами "Не пугайся, но началась война". Сон прошел, но состояние в голове сна было весь день. И один вопрос: "А что дальше, как быть". Из тех новостей, которые были доступны, попадание в городе в первые дни были в военные объекты. Наш дом не пострадал.

В первые дни мы искали бомбоубежища и варианты, где безопасно. Конечно, проверили продуктовые запасы и купили продукты, которые можно с собой брать в рюкзак. В первый день мы сложили тревожный чемодан... Правда, сумки каждый раз уменьшались по мере спусков в бомбоубежище. Много было не нужных вещей, и до конца не понимали, что в случае чего вообще понадобится. В голове такой же туман, с нетерпением ждали эфира с президентом, что хоть он скажет, что это небольшое недоразумение и продолжаем жить в прежнем режиме. Спала наша семья одетая, ребенку не снимала колготки и свитер, чтобы одевание ночью не задерживали время для спуска в бомбоубежище. Кровати передвинули от окон в безопасные зоны.

– Когда приняли решение покинуть дом? С кем выехали ? Какова была эта поездка? В каких городах останавливались? Какие остались впечатления от приема волонтерами?

- Каждый вой сирены подгонял ком к горлу и вызывал дрожь, тревогу. И когда 4 марта к нам приехали друзья, и мы еще раз спускались (в бомбоубежище – ред.), решили ехать с детьми. Выехали 5 марта на одной машине я, моя дочь, подруга с двумя детьми.

Дорога с детьми 5 лет, 3,5 и 5 лет была относительно тяжелой. По слухам, понимали, что мы будем добираться долго, запаслись едой и водой для детей. Вещи брали самые необходимые по сезону и некоторые средства по уходу. 120 км до границы с Молдовой длились 8 часов, ехали через мост в Затоке, который через несколько дней начали серьезно обстреливать ракетами, мы успели. Еще три часа на границе Староказаче и два часа в Кишинев. Мы точно не знали, что нас здесь ждет. Место жительства нам пообещал родственник подруги, его предложение приезжать — это и был решающий шаг уехать из Украины. Спасибо ему за это большое! А дальше мы сами…

На фото 1: дети на рынке в Кишиневе. На фото 2: Екатерина с дочерью в местном зоопарке



- Где остановились в Молдове? Как вас приняли местные? Довольны ли условиями? Что вас удивило/разозлило/заинтересовало за границей? Планируете ли возвращаться?

– Сейчас мы в Кишиневе. Один раз уезжали домой за вещами и быстро назад, два дня под вой сирен были невыносимыми. Детей удалось оформить в садик в Кишиневе месяц назад. До этого у нас был адаптационный период, сначала привыкали к новому городу, надежда была, что это на несколько недель и вскоре — домой. Потом поочередно болели дети.



В целом условиями жизни в Молдове довольны. Здесь очень много украинцев, общаясь между собой, делились информацией, где какая гуманитарная помощь, продукты, средства гигиены, финансовые выплаты на членов семьи от ООН.

Больше всего удивили соседи и одна молодая семья. Так как мы приехали поздно вечером, видно слышно было, как мы разгружали вещи, потом топот детей. Утром к нам пришла соседка с горячими блинами, медом и предложением какой-нибудь помощи. Это растрогало до слез! Они сразу как-то поняли, что мы из Украины. Это очень хорошие люди и отличные соседи.

А через несколько недель нам позвонили ребята, что им наш контакт дали в волонтерском центре, они оставляли заявку. И тоже помогли с продуктами на первое время, деткам — всякие приятности, и потом даже собрали вещи и обувь девочкам на сезон, когда теплело, потому что мы приехали зимой, а температура понемногу подниматься стала, но финансово не могли себе позволить сразу обновить им гардероб. Молдоване в общем-то чуткие, добрые, довольно скромными кажутся. Но, думаю, количество украинцев в их родном городе уже напрягает их.

Еще хорошо, что в Кишиневе, практически нет языкового барьера, многие владеют русским языком. Это тоже одна из причин, почему мы не решились ехать дальше в Европу. И еще причина – домой близко возвращаться.

На фото героиня с дочерью на улицах Кишинева



– Расскажите, пожалуйста, отличаются ли цены на продукты питания в Молдове и Одессе?

Овощи и фрукты дешевле, чем в Одессе. Килограмм помидоров 65-70 грн, огурцов 60-65 грн, яблоки – 14-17грн (у нас постоянно есть от волонтерских центров). Яйца дороже – 10 шт по 40-45 грн, мясо относительно дороже: свинина 1 кг по 200 грн.

Стоимость продуктов мы умножаем на леи — 1,7 по текущему курсу. Куриное филе около 170 грн/кг, бедро кг/120 грн. Макароны примерно так же стоят, как в Украине. Сыр твердый по 250-290 грн/кг, молоко — 29-35 грн/литр. Крупы стоят примерно, как в Украине, но мы не покупали, все — гуманитарная помощь. Но если в целом смотреть стоимость продуктов на сегодняшний день в Молдове и Украине, когда подорожало все, то здесь даже дешевле.

А вот с жильем тяжелее. Если квартиру снимать в Кишиневе, то очень поднялись цены и найти сложно, есть большой спрос. Цена где-то от 300 евро за двухкомнатное жилье в месяц и то не факт.

Как сообщал портал "Комментарии", украинка рассказала, как принимают за границей в Великобритании, Италии, Польши.

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