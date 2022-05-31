Жить под постоянные взрывы невозможно: переехавшая в Кременчуг харьковчанка поделилась историей

фото Алисы Баштовой

В Украине идет война, враг продолжает обстреливать населенные пункты. Каждому украинцу навсегда запомнилась дата: 24 февраля 2022 года. Кто до сих пор остается в своем доме, кто вынужден жить в метро, ​​кто уехал в другую область или за границу, но жизнь каждого изменилась.

Украинцы продолжают убегать от смертельной опасности, от обстрелов, угрозы оккупации, спасать родных. Каждый из них буквально "взял" свой дом в рюкзак или чемодан. Мы рассказываем истории украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

Харьковчанка Алиса Баштовая с мужем и ребенком выехали в Кременчуг. Женщина делится воспоминаниями об обстрелах ее родного города в первые дни войны и о том, как они прятались в метро.

- В каком населенном пункте/области проживали до 24 февраля 2022? Что помните об этом дне?

– В Харькове все происходило быстро. В других областях люди узнали из новостей, что началась война. В Харькове мы узнали об этом потому, что проснулись от взрывов со всех сторон. Большинство людей не знали, как звучат "грады" и гаубицы, а теперь уже даже дети различают, когда и что "прилетает" и к нам или от нас.

- Были ли повреждения вашего дома/взрывы в вашем районе? Что помните о первых днях войны? Когда приняли решение покинуть дом?

— Первую неделю мы жили в метро, ​​спали на полу и выходили только в магазин. Там было холодно, начали болеть и решили вернуться домой. За нашим домом находится школа, возле нее упал снаряд – в домах выбило окна, треснул балкон пластиковый и посыпались стекла у нас. После этого решили, что нужно ехать в более спокойные области. Это было 13 марта. Выехали мы только спустя месяц после. В городе начались (обстрелы – ред.) все громче и громче, ближе и ближе. Было непонятно куда прилетит в следующий раз.

– Где остановились? Удовлетворены ли помощью волонтеров/гуманитарной помощью?

– В Кременчуге, здесь не страшно. Да, есть угроза либо ракетная, либо от авиации. Но ситуация в Харькове и здесь – это совершенно разные вещи. Открываешь окно – там проезжает танк, здесь такого нет. У вас есть тревога. В Харькове включать тревогу начали после, наверное, месяца обстрелов. Нас бомбили просто так, без тревог. А тут сирена, блокпосты, ежи на дорогах – я была очень удивлена.

Нам очень нравится Кременчуг – все очень добродушные, милые, пытаются помочь. Гуманитарные фонды работают, люди в ЦНАПе на любые вопросы отвечают. Город гораздо меньше Харькова, все ближе и меньше.

- Планируете ли возвращаться домой/будете обустраиваться на новом месте?

– Планируем возвращаться, но неизвестно когда. Сын учится в 3 классе и все упирается в его обучение. Сейчас в Харькове, как я понимаю, школы не планируют открывать. Поэтому все в подвешенном состоянии. В настоящее время год учебный закончился, наш классный руководитель сейчас находится в Одессе. Как это будет выглядеть – скорее всего, будет дистанционное. Если обстрелы не прекратятся, то наверняка следующий год придется учиться здесь.

Скучаем по дому. У меня там осталась мать, бабушка. Мы жили в хорошем спокойном районе, но сейчас там совершенно не спокойно. Здесь, конечно, хорошо, но дом есть дом, и хотелось бы вернуться в родной город. В Харькове бывает тише, громче, у людей, которые не выезжали, видимо, притупилось чувство опасности.

Кто уехал давно – возвращаются, а через неделю едут снова. Ибо жить под постоянные взрывы невозможно. Муж недавно ездил в Харьков за вещами, даже не смог остаться ночевать. Попали в лакокрасочный цех: везде дым гарь и вонь – пепел в окна залетает.

– Кем работали до полномасштабной войны с рф? Нашли ли работу на новом месте?

– В Харькове я не работала. У мужа бригада – занимался ремонтами. Весь инструмент остался на объектах, что-то разбомбили, что-то заминировано. В Кременчуге работу найти сложно, только мелкие подработки. Но еще большая разница в оплате между Харьковом и Кременчугом. У всех из семьи, кто остался в Харькове, рабочие места разбомбили, хотя все работали в разных районах. Добираться (до мая на работу – ред.) было невозможно, город большой, а транспорт только недавно запустили.

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