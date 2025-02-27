В Украине изменили правила пересечения границы для мужчин

Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины.

Пересечение границы мужчинами

Отныне во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями, но эта норма больше не действует.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцы, выехавшие за границу из-за войны, могут не возвращаться из-за страха стигматизации и маргинализации. Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова в рамках проекта общественной инициативы "Игла" — "Мосты Украины".

По словам Либановой, необходимо не только поощрять украинцев возвращаться домой, но и проводить разъяснительную работу среди оставшихся в стране. Она подчеркнула, что противостояние между выехавшими и оставшимися может стать серьезным вызовом для общества, превратившись в линию раскола. Особенно важно учитывать эти риски в условиях гибридной войны.

"Многие люди боятся возвращаться из-за возможной стигматизации и маргинализации. Когда общество разделено, всегда найдутся силы, которые попытаются обострить эту линию разделения, превратив ее в серьезный конфликт. Нельзя допустить противостояния между оставшимися в Украине и теми, кто выехал за границу", — отметили.