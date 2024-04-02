В каких странах самые сложные условия для получения гражданства: обзор

В современном мире, многие люди ищут возможности для переезда в другие страны в поисках лучших условий жизни. Однако, процесс получения гражданства в некоторых государствах может оказаться настоящим испытанием даже для самых настойчивых и решительных. Издание Jagran Josh выделяет ряд стран, где процедура получения гражданства представляет собой сложный процесс, подкреплённый строгими требованиями, длительными сроками пребывания, знанием языка и учётом культурных особенностей.

Страны с самыми строгими требованиями к получению гражданства

Страны с самыми строгими требованиями к получению гражданства

Катар

Эта богатая газовыми ресурсами страна Персидского залива установила для иностранных граждан необходимость непрерывного проживания в течение 25 лет, а также владение арабским языком и наличие достаточных финансовых средств. От кандидатов ожидается отказ от своего текущего гражданства, поскольку Катар не признаёт двойное гражданство.

Ватикан

Как самое маленькое суверенное государство, Ватикан имеет чрезвычайно ограниченное количество граждан и предоставляет гражданство лишь особым категориям людей: кардиналам, некоторым служащим католической церкви и дипломатам, представляющим интересы Святого Престола.

Лихтенштейн

Для получения гражданства этого микрогосударства, расположенного между Австрией и Швейцарией, необходимо прожить в стране минимум 30 лет. Существуют исключения, например, для лиц, вступивших в брак с гражданином Лихтенштейна или получивших одобрение местного сообщества, сокращающее срок до 10 и даже 5 лет соответственно.

Саудовская Аравия

Страна требует от кандидатов не менее десяти лет проживания на её территории, владение арабским языком, а также подтверждение "моральной состоятельности". Саудовская Аравия также не признаёт двойное гражданство.

Швейцария

В Швейцарии, известной своими живописными пейзажами и высоким уровнем жизни, требуется не менее 10 лет проживания для подачи заявления на получение гражданства. Кандидаты должны владеть одним из четырёх национальных языков и проходить через процесс, включающий утверждение на трёх уровнях: федеральном, кантональном и муниципальном.

Япония

Япония требует от иностранцев непрерывное проживание в стране в течение пяти лет, демонстрацию порядочного поведения и способности к самообеспечению. Двойное гражданство не признаётся, но требования к знанию языка сравнительно мягкие.

Китай

Получение гражданства Китая ограничено и осложнено из-за нечётких законодательных формулировок, при этом основным путём являются семейные связи или "другие законные основания", без конкретного указания минимального срока проживания