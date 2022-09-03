В Германии уже нет практически места для украинских беженцев, осталось только 4 федеральных земли

С начала российского вторжения в Германию прибыло около 980 тысяч украинских граждан. Из-за столь значительного количества беженцев некоторые муниципалитетные органы страны останавливают прием украинцев и украинок. Об этом пишет немецкое издание RND .

В Германии уже нет практически места для украинских беженцев. Фото из открытых источников

Издание описания несколько ситуаций, когда украинские беженцы не смогли найти себе жилье и боятся ночевать на вокзале в Берлине. Такая ситуация показывает жестокую реальность, с которой начинают сталкиваться уехавшие украинцы – мест для проживания становится все меньше. В последнее время это признало и Федеральное министерство внутренних дел.

Министерство внутренних дел Баварии сообщает, что их центральные пункты приема заняты на 102,7% и единственная причина, почему они справляются с потоком заявлений от беженцев – это огромные усилия администраций муниципалитетов. В целом же в Германии количество беженцев за последний год выросло в 5 раз. Такие показатели обусловили временное закрытие заявлений от украинских беженцев на 12 федеральных землях Германии. В их страну прибывает 875 украинских беженцев ежедневно.

Представитель Федерального министерства внутренних дел говорит, что немецкие власти пытаются улучшить ситуацию для беженцев. Да, правительство уже помогает, предоставив 318 объектов недвижимости для украинцев, а также работает над другими вариантами обеспечения жилья.

Ранее портал "Комментарии" писал о канцлере Германии Олафе Шольце, который призывает расширить ЕС, взяв туда Украину и еще несколько Балканских стран, а также Молдову и Грузию в перспективе. По словам германского политика, такие действия могут спасти эти страны от РФ.

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