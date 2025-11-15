В Белой Церкви построят крупнейший в Украине квартал для переселенцев из Мариуполя: жилье получит тысяча семей

У Варшаві на міжнародній виставці ReBuild Ukraine представили архітектурну концепцію нового житлового кварталу для переселенців із Маріуполя, який зведуть у Білій Церкві. Йдеться про комплекс на 1000 квартир, що стане найбільшим житловим проєктом для ВПО з Маріуполя. Про це повідомляє Metinvestholding.

Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень підписали Маріупольська міська рада та компанія Метінвест у межах концепції "Сталева мрія".

Архітектурний проєкт профінансувала Група Метінвест Ріната Ахметова. Концепція передбачає використання модульної сталевої технології, що дозволяє значно скоротити терміни будівництва та зменшити вартість житла.

Будівництво першого кварталу відбуватиметься за урядовою постановою №814 за кошти місцевого бюджету, акумульовані Маріупольською міськрадою з 2022 року. Реалізація здійснюється за підтримки Мінрозвитку, Київської ОВА та Білоцерківської міськради.

Квартал включатиме:

повністю готові квартири з ремонтом, меблями та технікою;

соціальну інфраструктуру;

меморіальний комплекс Героїв Гарнізону Маріуполя;

громадські простори.

Житло залишатиметься у власності маріупольської громади. Оренда буде соціальною і значно нижчою за ринкову, а низка категорій зможе проживати безоплатно за держпрограмами.

Після реалізації першого проєкту аналогічні квартали планують зводити у Львові та Дніпрі — містах із найбільшою кількістю переселенців із Маріуполя. Наразі бажання отримати житло подали 9086 маріупольців, зареєстровано 4543 сім’ї, серед яких — військовослужбовці, люди похилого віку, багатодітні родини та сім’ї з дітьми.

Проєкт у Білій Церкві стане першим в Україні, що відповідає новій урядовій концепції соціального житла, розробленій Big City Lab, PUPA, Civitta та Маріупольською міськрадою.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко наголосив, що це — шанс створити гідні умови для людей, які втратили домівки внаслідок російського вторгнення. Генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков назвав проєкт "інвестицією в соціальну стійкість України та її людей".

Постанова №814 визначає квартал у Білій Церкві як пілотний крок у створенні системи якісного, доступного, соціального житла, необхідного для повернення українців додому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю.