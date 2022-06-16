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Среди россиян в Украине распространяется новый флешмоб: что известно (Видео)

Россияне в Украине отказываются от гражданства рф и осуждают агрессию россии

сегодня, 18:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Следователи правоохранительных органов проверяют россиян, проживающих в Украине относительно того, причастны ли они к разведывательной деятельности в пользу врага, совершению диверсий, коррекции огня или другой деятельности, что может помогать российской армии и вредить Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследования Украины (ГБР).

Среди россиян в Украине распространяется новый флешмоб: что известно (Видео)

Фото иллюстративное / Pixabay

По данным ДБР, большинство россиян в Украине отказываются от гражданства страны-агрессора и поддерживают своеобразный флешмоб по сожжению паспортов гражданина российской федерации.

Сожгли свои российские паспорта уже сотни проживающих в Украине россиян. Эти люди осуждают военные преступления россии против украинцев, военную агрессию соседней страны, оккупацию украинских территорий. Системная проверка граждан с паспортами россии продолжается.

Ранее мы писали, что эксперты считают, что в санкции против россии нужно внести и лишение россиян во всем мире прав человека. Юрий Гаврилечко говорит, что россияне во всем мире должны быть лишены прав человека. Санкции должны быть введены против всех, кто имеет российские паспорта, то есть нужно лишить бизнесменов и олигархов россии всех остальных гражданств.

Если все санкционные направления будут реализованы, то они не дадут россии получать нужные им ресурсы для ведения войны. Если этого не будет сделано, у нас будет длительная война на истощение, где, как ни странно, Европа будет стимулировать продолжение этой войны с обеих сторон: с одной стороны оказывая нам помощь, а с другой — платя за российские энергоресурсы.



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Источник: https://t.me/DBRgovua
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