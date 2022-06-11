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Сколько украинских переселенцев выехало в Литву

В Литве открыли центр для переселенцев из Украины

сегодня, 21:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Литва с февраля 2022 открыла свои границы для украинцев, в стране остановилось более 50 тысяч наших граждан. Об этом сообщается в Офисе президента Украины.

Сколько украинских переселенцев выехало в Литву

Диана Науседене, фото Офиса президента

В Вильнюсе 11 июня торжественно открыт первый в Европейском Союзе Украинский центр для вынужденных переселенцев. К созданию центра присоединились Елена Зеленская и супруга президента Литвы Диана Науседине. Возглавил Центр Альгирдас Кумжа, экс-посол Литвы в Киеве.

Центр сосредоточится на образовательной, рекреативной, профориентационной работе, предоставлении психологической помощи переселенцам, организации отдыха, консультациях по юридическим вопросам пребывания в Литве, проведение языковых курсов, кружков, лекций. На базе Центра будут проводить культурные мероприятия, он станет центром украинской культуры в Вильнюсе.

"Мы хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место. Чтобы центр действительно был центром, куда можно обратиться по любому вопросу – за помощью или общением. Чтобы здесь можно было учиться, проводить досуг. Приобщиться к культурному мероприятию или образовательному курсу", – говорит Елена Зеленская.

Как писал портал "Комментарии", украинка рассказала, как принимали украинских беженцев во Франции. Киевлянка Юлия Ткачева рассказала, как уехала из Украины во Францию, в департамент Верхняя Савойя. Женщина рассказала, сколько можно получить в качестве переселенца в стране и каковы условия проживания.

Также мы писали, что киевлянка рассказала о своем путешествии за границу и путешествие по Италии и Польше и переезде в Великобританию после начала боевых действий.


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Источник: https://president.gov.ua/news/u-vilnyusi-vidkrivsya-pershij-u-yes-ukrayinskij-centr-dlya-v-75777
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