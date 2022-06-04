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Сколько украинцев выехало в Чехию с февраля: какие услуги им предоставляют

Украинцы из восточных областей и южных, спасаясь от войны, выехали в Чехию и другие страны

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна
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С начала полномасштабной войны в Чехию уехало значительное количество украинцев. Там созданы гуманитарные штабы для помощи беженцам. Об этом рассказала первая заместительница спикера парламента Елена Кондратюк.

Сколько украинцев выехало в Чехию с февраля: какие услуги им предоставляют

Фото Фейсбук Верховная Рада

Чиновница посетила самый большой в Чехии центр приема беженцев из Украины. Ежедневно туда приходят почти 700 остановившихся в Праге украинцев.

За три месяца центр принял 30 тысяч граждан из восточных и южных областей. Средства на помощь беженцам выделяет мэрия столицы Чехии, помогают и волонтеры, живущие давно в Праге украинцы, чехи, местные бизнесмены, общественные организации, фонды. Приносят для беженцев одежду, бытовые товары, продукты, средства гигиены.

В центре организовано питание для тех беженцев, которые остались в Праге и прошли регистрацию. Волонтеры планируют проводить обучение украинцев по юридическим вопросам трудоустройства в стране.

Всего с 24 февраля 2022 года осталось проживать в этой стране более 140 тысяч украинцев. Всем беженцам предоставлено бесплатно полное медицинское страхование, для них бесплатная мобильная связь, также они могут пользоваться услугами железной дороги и городского транспорта.

Как писал портал "Комментарии", в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев. Страны ЕС осудили подписанные президентом россии Путиным приказы от 25 и 30 мая об упрощенной системе выдачи паспортов рф украинцам на оккупированных россиянами территориях, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Жозепа Борреля.


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Источник: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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