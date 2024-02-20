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Сколько украинцев оставит Украину, если Путин победит в войне

Если Россия победит в войне в Украине, то 20 миллионов украинцев покинут родную страну.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Около 20 миллионов украинцев покинут Украину в случае победы президента России Владимира Путина в войне в Украине. Такую цифру приводит американский эксперт по иммиграции Энди Семотюк. Кроме того, по его словам, это будет стоить США около 4 трлн долларов в ближайшее десятилетие.

Сколько украинцев оставит Украину, если Путин победит в войне

Украинцы массово покинут Украину, если Россия победит в войне. Фото из открытых источников

Энди Семотюк опубликовал в издании Forbes свой анализ по ситуации в Украине в случае победы России в войне. В настоящее время Украину покинуло более 6 млн беженцев, из которых около 270 тыс. нашли убежище в США. Однако, по подсчетам эксперта по иммиграции, Украину оставят около 20 млн украинцев, если Россия победит в войне.

"Большинство международных экспертов соглашаются, что даже с иммиграционной точки зрения российское вторжение было гуманитарным кошмаром. Но исходя из того, что сейчас происходит в Вашингтоне, эта миграция была лишь прелюдией к предстоящему", — предупреждает Энди Семотюк.

Семотюк объясняет, что США тормозит с помощью для Украины, однако в случае поражения Киева Америке будет необходимо выделять еще больше средств из-за российской агрессии. Эксперт указывает, что после войны в Украине Путин нападет на страны Балтии, повторяя кремлевский нарратив о защите россиян на этих территориях. После этого будет Польша.

"Нравится это или нет, но даже если Трамп снова станет президентом, американские солдаты будут призваны к бою на европейской земле. Можно предположить, что потери, финансовые, экономические и кровью и потом будут огромными", — утверждает Семотюк.

Кроме того, Семотюк высчитал стоимость жизни украинских беженцев в начале вторжения и объясняет, что еще 20 млн беженцев из Украины в случае победы России станет значительным бременем, по меньшей мере на 4 трлн долларов в течение 10 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинских женщин-беженок планирует вернуться в Украину.

Также "Комментарии" писали, при каких условиях Украина может начать мирные переговоры с Россией по окончании войны.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/andyjsemotiuk/2024/02/19/possible-20-million-ukrainians-will-migrate-if-putin-wins-in-ukraine/?sh=5a603a4675b5
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Обсуждения

ввв

сегодня, 17:20

20 мил)))что вы курите?тупорылые.К концу войны остануться бабули и дети.


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