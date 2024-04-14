Семейный пакет в "Дія": как переселенцы могут получить помощь и справки

В Украине значительно упростилась процедура получения справок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и финансовой помощи для переселенцев через государственное мобильное приложение "Дія". Теперь, согласно последним изменениям, введенным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, возможно оформление необходимых документов на всю семью одним заявлением.

В "Дії" можно оформить справку ВПЛ и помощь

До недавнего времени в "Дія" можно было оформить справку ВПЛ и соответствующие выплаты только для заявителя и его несовершеннолетних детей. Нововведения позволяют подавать заявления за всех членов семьи, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военных действий. Также предусмотрена возможность оформления выплат на детей, родившихся уже после переезда семьи.

Алгоритм подачи заявления в "Дія":

Вход в приложение и его обновление: Пользователям необходимо войти в мобильное приложение "Дія" и убедиться, что установлена последняя версия.

Выбор сервиса: В меню приложения следует выбрать раздел "Сервисы" и найти опцию "Получить справку ВПЛ".

Указание адреса и геолокация: Необходимо указать фактический адрес местожительства и подтвердить его с помощью геолокации.

Ввод данных о членах семьи: В заявлении нужно указать данные всех членов семьи, которые покинули дом вместе с заявителем.

Выбор способа получения помощи: Заявители могут выбрать получение финансовой помощи через карту "єПідтримка" и указать необходимость в дополнительных услугах, таких как медицинское обслуживание, образовательные программы или гуманитарная помощь.

Контактные данные и подтверждение заявления: На последнем этапе необходимо оставить контактные данные для связи и подтвердить подачу заявления.

После обработки заявления справка ВПЛ будет доступна в приложении "Дія" вместе с другими цифровыми документами пользователя, а денежные средства будут автоматически перечислены на указанную банковскую карту.

Важно отметить, что данная услуга не доступна для граждан, которые выехали за границу или находятся на временно оккупированных территориях. Также услуга предназначена только для тех, кто еще не имеет справки ВПЛ.